Velbert: Zwei Verletzte bei Autounfall auf der Bahnhofstraße

Velbert. Ein Postfahrzeug und ein PKW krachten zusammen. Die Pkw-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Menschen sind am Donnerstagnachmittag (8. Oktober) bei einem Unfall in Velbert-Mitte verletzt worden, einer davon schwer. Dies teilt die Polizei in Velbert mit.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Bahnhofstraße/Talstraße. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr ein 26-jähriger Oberhausener mit seinem Postfahrzeug die Talstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Als er nach links in die Bahnhofstraße einbiegen wollte, kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem von links kommenden Mercedes einer 65-jährigen Bocholterin.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Durch den Aufprall mit dem Postfahrzeug wurde die Bocholterin so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus musste. Der Oberhausener wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Hier lesen Sie weitere Berichte aus Velbert.