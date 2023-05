Velbert: Zwei Tage Feuerwehrfest mit Musik und Kinderspaß

Neviges. Spannende Einsatzübungen, Kistenklettern für Kinder, Musik von DJ Krügix und mehr: Beim Feuerwehrfest in Velbert-Neviges gibt’s viel Programm.

Zwei Tage lang geht es auf dem Gelände der Feuerwache in Velbert-Neviges, Siebeneicker Straße 19, ordentlich rund: Bei den „Tagen der offenen Tür“, wie das Feuerwehrfest offiziell heißt, kommt am Samstag, 6. Mai und am Sonntag, 7. Mai, die ganze Familie auf ihre Kosten. Der Samstag ist mehr Treffpunkt für Erwachsene, Sonntag haben dann vor allem Kinder jede Menge Spaß. Für beide Tage gilt: Das Feuerwehrfest ist eines der beliebtesten Feste in Neviges – hier trifft man immer Bekannte, auch ohne sich groß zu verabreden.

Samstag legt DJ Krügix in Velbert auf

Zum Programm: Am Samstag, 15.30 Uhr, eröffnet der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert die „Tage der offenen Tür“. Um 19 Uhr legt DJ Krügix Musik auf, die in die Beine schießt. Dazu gibt’s Steaks und Wurst vom Grill, Pommes, auf Wunsch Cocktails, Bier vom Fass und natürlich Kaffee und Kuchen.

Einsatzübungen und Feuerwehr-Modenschau

Auch ein paar Oldies sind neben den hochmodernen Löschfahrzeugen stets zu sehen. Foto: Ulrich Bangert / WAZ FotoPool

Nach einer langen Nacht noch Kondition hat: Am Sonntag ist um 11 Uhr Frühschoppen, dazu spielt das 1. Fanfarencorps Neviges 1957. Um 12.30 Uhr haut der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr auf die Pauke. Um 15 Uhr werden ein paar Einsatzübungen gezeigt, außerdem bittet die Feuerwehr zur „Modenschau“. Parallel läuft den ganzen Tag das große Kinderprogramm mit Kistenklettern und Hüpfburg. Wer Lust hat, kann selbst mal die Kübelspritze in die Hand nehmen oder eine Runde mit dem Feuerwehr-Löschzug drehen – da werden Kinderträume wahr.

