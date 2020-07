Velbert: Zwei Jugendliche spannten Draht über Gehweg

Am 8. Juli war an der Straße Am Thekbusch ein Draht über den Gehweg gespannt worden, was für Gefahr sorgte. Nun hat die Polizei Täter ermittelt.

Die beiden mutmaßlichen Täter, die am 8. Juli einen Draht über einen Gehweg an der Straße Am Thekbusch gespannt und somit Fußgänger und Radfahrer gefährdet haben, sind ermittelt. Das teilte die Polizei mit, nachdem sie am Mittwoch mit einer Fahndungsergänzung an die Öffentlichkeit gegangen war und aufgrund einer Vielzahl von weiteren Zeugenhinweisen zwei tatverdächtige Teenager identifizieren konnte.

Täter sind 13 und 14 Jahre alt

Bei ihnen handelt es sich um zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen, die nun – auch zu ihren Motiven – befragt werden. Bei dem gespannten Draht war es zwar glücklicherweise nicht zu einem Schaden gekommen, dennoch hatte die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand sollen die Jungen zudem am 11. Juli einen Jägerhochsitz an einem Feld im Bereich „Oberer Flandersbach“ angesägt haben. Die Konsequenzen für die beiden Teenager: Gegen beide wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bedankt sich auch ausdrücklich bei allen Zeugen.