Velbert: Zwei Frauen bei Auffahrunfall verletzt

Foto: Polizei ME

Velbert. Eine 24-jährige Autofahrerin ist auf der Langenberger Straße auf einen haltenden Mazda aufgefahren. Auch ein drittes Auto ist beschädigt worden.

Zwei Frauen sind am Donnerstagnachmittag (27. Mai) bei einem Auffahrunfall auf der Langenberger Straße verletzt worden. Insgesamt drei Fahrzeuge waren an der Kollision beteiligt.

Die 75-jährige Fahrerin eines grauen Mazda war auf der Langenberger Straße in Richtung Velbert-Langenberg unterwegs. Als sie verkehrsbedingt halten musste, ist plötzlich von hinten die 24-jährige Fahrerin eines Opel Corsa aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der Mazda wiederum auf einen VW Crafter eines 24-Jährigen geschoben. Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 75-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrerinnen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

