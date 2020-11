Velbert: Zuhälter gestehen Prügelattacke auf Freier

Es soll „Strafe“ gewesen sein für Gewalt gegen eine heute 26 Jahre alte Prostituierte: Drei Angeklagte gestanden am Mittwoch (25. November) eine Prügelattacke vom November 2017 auf einem Parkplatz in Nierenhof. Sie gaben zu, einen 38 Jahre alten Unternehmer zusammengeschlagen zu haben.

Alle Beteiligten sind gerichtsbekannt

Angeklagte vor dem Landgericht Wuppertal sind die Frau, ihr damaliger Zuhälter (32) und einer seiner Kollegen (23). Alle Beteiligten sind gerichtsbekannt – auch der Verletzte. Laut Geständnissen sprach der ältere Angeklagte den 38-Jährigen auf dem Parkplatz an und schlug ihn, während er eine Pistolen-Attrappe in der Hand hielt. Der Unternehmer sei kurz geflüchtet, dann aber eingeholt worden. Die Angreifer hätten ihn erneut geschlagen, bespuckt und getreten. Sie hätten ihn mit Gewalt entkleidet oder ihn aufgefordert, es selbst zu tun. Der 38-Jährige blieb nackt bis auf die Unterhose zurück,die Angreifer flohen. Sie sollen bei der Tat zehn Euro erbeutet haben.

Beinbruch, Schürfwunden und Prellungen

Deshalb geht die Staatsanwaltschaft von Raub aus. Der Geschlagene erlitt einen Beinbruch, Schürfwunden und Prellungen und wurde in einer Klinik versorgt. Gegen den Geschädigten gab es bereits zwei Strafverfahren wegen Taten gegen Prostituierte, teilte der vorsitzende Richter mit: „Er ist nicht das typische Opfer.“ Laut Version der Angeklagten hatte der Mann zwei Tage vor dem Überfall die Dienste der 26-Jährigen gebucht. Die Frau sagte, er habe sie in einem Waldstück getroffen, ergriffen und ihr den Mund zu gehalten: „Ich habe gebissen und geschrien.“ Schließlich sei sie entkommen.

Angeklagter will sich entschuldigen

Der später Verletzte beschreibt das Geschehen als„Streitigkeit“. Seine Version: „Sie hat hinterher mehr Geld verlangt als vorher vereinbart war.“ Der Verteidiger des 32-Jährigen sagte für seinen Mandanten: „Er will sich entschuldigen. Er hat im Gefängnis inzwischen die Erfahrung gemacht, wie es ist, jemandem gegenüber zu stehen, der stärker ist.“ Die 26-jährige Frau räumte ein: „Klar, wir hätten das der Polizei überlassensollen. Wir hätten das anders machen sollen.“ Das Gericht will am 3. Dezember 2020 weiter verhandeln. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.