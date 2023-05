Velbert: Zeugen gesucht – Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Velbert. Bei einem Unfall an einer Tankstelleneinfahrt ist ein Pedelec-Fahrer in Velbert leicht verletzt worden. Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Heiligenhauser Straße ist ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei weitere Zeugen.

Gegen 16.45 Uhr ist ein 56-jähriger Velberter mit seinem Pedelec den Radweg der Heiligenhauser Straße in Richtung der Polizeiwache Velbert unterwegs gewesen. Auf Höhe der Tankstelle fuhr nach Angaben des Pedelec-Fahrers plötzlich ein blauer VW LUPO von der Tankstelle auf den Radweg. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem blauen Kleinwagen und dem Pedelec, bei dem der Fahrer des Rades auf die Fahrbahn stürzte und leicht verletzt wurde. Zudem entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro am Pedelec. Der Polizei liegen derzeit unterschiedliche Angaben zum weiteren Unfallhergang vor.

Die Polizei ermittelt

Ob sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, ist derzeit Gegenstand eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens. Hierzu ist die Polizei auf der Suche nach möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

