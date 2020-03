Die Absagen-Welle von Veranstaltungen aus Vorsicht vor dem Coronavirus geht weiter.

So weist die Stadt Velbert darauf hin, dass das Frühlingsfest „Velbert blüht auf!“ mit verkaufsoffenem Sonntag am 29. März ausfällt. Die Servicebüros im Rathaus in Velbert-Mitte, in Neviges und Langenberg werden zudem vorerst bis zum 3. April nur noch absolut dringende Anliegen im Melde- und Passwesen und nur nach vorheriger Terminvereinbarung bearbeiten. Termine im Servicebüro können nur noch online auf www.velbert.de oder telefonisch gebucht werden.

Die Stadt Velbert bittet um Verständnis für diese Einschränkungen und bittet gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger, zu prüfen, ob ihr Anliegen tatsächlich besonders dringlich ist oder eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt möglich ist. Zur Klärung von Fragen und zur Vereinbarung von dringend notwendigen Terminen sind folgende Telefonnummern erreichbar: 02051 26-2391, -2321 -2393.

Sperrmüll kann weiterhin kostenlos online über das Internet angemeldet werden. Die zugehörige Adresse lautet: https://www.tbv-velbert.de/abfall/sperrmuellabfuhr-und-anmeldung/.

Volkshochschule verschiebt Veranstaltungen

Die Volkshochschule Velbert/Heiligenhaus verschiebt drei Veranstaltungen, die eigentlich im März hätten stattfinden sollen: Die Ausstellung des Fotoclubs, deren Start für heute, 14. März, angesetzt war; das Erzählcafé am Sonntag, 15. März, sowie das Treffen der Offers-Kompeneï am 24. März.

Das generationsübergreifende Frühstück des SKFM-Stadtteilzentrums im Offenen Bürgerhaus BiLo an der Von-Humboldt-Straße am Donnerstag, 19. März, fällt aus. „Diese vorbeugende Maßnahme ergreift der SKFM zum Schutze seiner Besucherinnen und Besucher aufgrund der aktuellen Hinweise und Empfehlungen des Kreisgesundheitsamtes“, heißt es in der Mitteilung des SKFM.

Der „Secondhand4Kids“-Kindertrödel in der Markuskirche, geplant für den 4. April, findet nicht statt. Die Frühjahrsmesse von „Schmuckwerk & Friends“, die heute, 14. März, im Da Vinci stattfinden sollte, ist ebenfalls abgesagt, das Gleiche gilt für den Kindertrödelmarkt des CVJM Tönisheide.

Berufskolleg und Kirchen sagen Veranstaltungen ab

Die MINT-Fachtagung am Berufskolleg Niederberg in Velbert findet erst 2021 statt. Foto: Berufskolleg Niederberg

Das Berufskolleg Niederberg (BKN) an der Langenberger Straße hat die für heute, 14. März, angesetzte MINT-Fachtagung abgesagt, „um der Verbreitung des Virus vorzubeugen“, teilt das BKN mit. Die Fachtagung soll 2021 nachgeholt werden.

Die Gottesdienste der Christus Gemeinde Velbert am 15. und am 22. März finden mit Rücksicht auf die aktuelle Gesamtlage nicht statt. Die Freikirche plant allerdings eine Predigt an den Sonntagen live via sozialer Medien zu streamen. Nähere Infos dazu in den Online-Angeboten der Gemeinde.

Die evangelische Kirchengemeinde Dalbecksbaum richtet den Workshop „Insektenhotel“ an der Apostelkirche – geplant für Samstag, 21. März, nicht aus. Und auch die Goldkonfirmation in der Christuskirche (22. März) findet nicht statt.

Bürgerverein stoppt alle Aktionen

„Schweren Herzens“, so schreibt es der erste Vorsitzende des Bürgervereins Plätzchen-Losenburg Hans-Jürgen Schneider, habe er sich entschlossen, „alle Veranstaltungen des BV Plätzchen-Losenburg bis Ende April ausfallen zu lassen.“ Er bitte dafür um Verständnis.

Velbert IHK berät Unternehmen Was kann ein Catering-Unternehmen tun, das durch Corona-bedingte Absagen von Messen und großen Events mit deutlichen Auftrags- und Umsatzeinbußen konfrontiert ist? Bekomme ich Unterstützung, wenn Quarantänemaßnahmen für den Betrieb angeordnet werden? Wie kann ein Unternehmen reagieren, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wegen Schul- oder Kitaschließung ihre Kinder zu Hause betreuen müssen? Antworten auf diese und andere Fragen gibt die IHK Düsseldorf ihren Mitgliedsunternehmen in einem Webinar am Montag, 16. März, von 15 bis 16 Uhr. Interessenten melden sich möglichst schnell auf https://www.duesseldorf.ihk.de/event/119135013 zu dem kostenlosen Webinar an. Das Webinar wird aber aufgezeichnet, so dass es auch später noch angesehen beziehungsweise heruntergeladen werden kann. Stets aktuelle Informationen rund um das Thema Coronavirus bietet die IHK auf ihrer Internetseite: https://www.duesseldorf.ihk.de/Nummer 4713402.

Die SPD Velbert muss das Neumitgliederfrühstück heute, 14. März, ebenfalls absagen. Die Partei wolle aber „demnächst zu einem anderen Termin einladen und jedes neu eingetretene Mitglied informieren“. Der Termin „Kaffee … vor Ort“, heute, 14. März, ab 14 Uhr in der Stadtgalerie, wird verschoben und „kurzfristig nachgeholt“.

Auch das Meisterkonzert mit Menachem Har-Zahav, das heute, 14. März, um 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Oststraße beginnen sollte, ist abgesagt. Nach Auskunft der Gemeinde wird es „nach Möglichkeit im Herbst nachgeholt“.

Die Langenberger Künstlerin Friederike Hück teilt mit, dass sie nach einigen Überlegungen zu dem Entschluss gekommen sei, ihre Teilnahme an den diesjährigen Neanderland-Tatorten am 18. und 19. April abzusagen. Bei etwa 120 Teilnehmern und bei rund 400 versandten Einladungen ins Atelierhaus Langenberg sei ihr „das Risiko einer Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus für meine Gäste und mich zu groß“.

FDP verschiebt Kreisparteitag auf unbestimmtes Datum

Das war’s erstmal: Auch im Amateursport ist der Ligabetrieb ausgesetzt oder sogar ganz eingestellt worden. Foto: Detlev Kreimeier / FUNKE Foto Services

Der für Mittwoch, 18. März, in Heiligenhaus terminierte Kreisparteitag der FDP samt anschließender Kreiswahlversammlung findet nicht statt. Das Gesundheitsamt des Kreises Mettmann und der Bürgermeister der Stadt Heiligenhaus als zuständige Ordnungsbehörde raten aufgrund des Verlaufs der Entwicklung beim Coronavirus dringend von einer Durchführung der Veranstaltung ab. Wann Kreisparteitag und Kreiswahlversammlung stattfinden können, „ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar“, teilt die Partei mit.

Amateursport ist auch betroffen

Da inzwischen in zahlreichen Sportarten auch im Amateurbereich der Ligaspielbetrieb ausgesetzt oder sogar ganz eingestellt worden ist, raten die Vereine dazu sich zu erkundigen, ob die Trainings der jeweiligen Gruppen/Mannschaften stattfinden. Die Velberter SG sagt bis auf weiteres alle Angebote mit Teilnehmern über 60 Jahren ab.

Der Nevigeser Tennisclub hat sich entschieden, seine für Sonntag, 15. März, geplante Jahreshauptversammlung zu verschieben. Gleiches gilt für den Nevigeser TV, dessen Versammlung – geplant für den 27. März – fällt aus.