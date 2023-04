Velbert: Wuppertaler Autor liest bei Alldie-Kunst

Velbert. Aus seinem neuen Buch „Im toten Winkel“ liest der Wuppertaler Jochen Rausch in Velbert-Langenberg. Es ist ein Buch über Grenzerfahrungen.

Die Bücherstadt Langenberg lädt für Donnerstag, 4. Mai, zu einer Lesung ins Alldie-Kunsthaus ein. Der Wuppertaler Autor und Journalist Jochen Rausch liest aus seinem neuen Roman „Im toten Winkel“.

Jochen Rausch geht darin in jeder Hinsicht an die Grenze: an die Grenze dessen, was Menschen ertragen und wozu sie imstande sind, aber auch räumlich ist der Roman eine Geschichte der Grenze, angesiedelt in der Region, in der einst die Bundesrepublik Deutschland, die DDR und die CSSR aufeinanderstießen. In dem (fiktiven) oberfränkischen Ort Schwarzbach versucht die aus München stammende Ermittlerin Marta Milutinovic einen Neuanfang. Alles, woran sie glaubte, hatte plötzlich in Trümmern gelegen: ihre Familie, die Liebe, die Geltung von Recht und Gesetz, ihre Zukunft. Eher beiläufig stößt sie auf einen Cold Case, der einzige ungelöste Mordfall der letzten zwanzig Jahre. Ihre Ermittlungen sorgen im Ort für Unruhe und Widerstand.

Autor, Journalist und Musiker liest in Velbert-Langenberg

Jochen Rausch ist Autor, Journalist und Musiker. Der Grimme-Preisträger veröffentlichte bisher die Romane „Restlicht“ (2008) und „Krieg“ (2013), sowie die Erzählungsbände „Trieb“ (2011), „Rache“ (2015) und „Im Taxi – eine Deutschlandreise“ (2017). „Krieg“ wurde von der ARD mit Ulrich Matthes in der Hauptrolle (Regie: Rick Ostermann) unter dem Titel „Fremder Feind“ verfilmt, beim Filmfestival in Venedig präsentiert und erhielt 2018 den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste beim Festival in BadenBaden.

WDR-Programm 1Live mit aufgebaut

Beruflich war der in Wuppertal lebende Jochen Rausch als Journalist für Zeitungen, Radio und Fernsehen tätig. Er baute das WDR-Programm 1LIVE zum erfolgreichsten jungen Radio in Deutschland auf, war zuletzt beim WDR stellvertretender Hörfunkdirektor und Chef von 1LIVE, WDR2 und WDR4. Als Musiker (Stahlnetz) produzierte er u.a. Platten mit Conny Plank (Kraftwerk, Eurythmics) und Spoken-Songs-Alben mit Udo Lindenberg und Jörg Fauser.

