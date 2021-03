Velbert: Wohnung nach Küchenbrand nun unbewohnbar

Velbert. Durch eine eingeschaltete Herdplatte ist eine Küche an der Sonnenblume in Brand geraten. Verletzt wurde durch das Feuer aber niemand.

In einem Mehrfamilienhauses an der Straße „Zur Sonnenblume“ ist am Samstagmorgen in einer Küche ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist aufgrund der starken Rauchschäden bis auf weiteres unbewohnbar.

In der Erdgeschosswohnung

Gegen 8 Uhr wurde der Feuerwehr ein Wohnungsbrand gemeldet. Die Feuerwehr stellte vor Ort einen Brand in der Küche einer Erdgeschosswohnung fest, der schnell gelöscht werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen ist eine eingeschaltete Herdplatte für den Brandausbruch verantwortlich gewesen. Die Wohnungsinhaberin befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung. Glücklicherweise wurden keine Anwohner durch die starke Rauchentwicklung verletzt. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.

Der Schaden, der in der Küche der Wohnung entstand, wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

