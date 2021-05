Velbert: Wie Lieferketten umweltkonform werden sollen

Ein nachhaltiges Lieferketten-Management will auch praxisnah im Alltag umgesetzt werden. Dabei will die Kammer ihren Mitgliedern helfen.

Kreis Mettmann/Düsseldorf. Die regionale Wirtschaft steht zu ihrer Verantwortung für menschenrechts- und umweltkonforme Lieferketten. Das Gesetz sieht sie sehr kritisch.

Einen Durchbruch in Sachen Lieferkettengesetz meldet Kerstin Griese, MdB-SPD und Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium. Sie habe viele Stunden verhandelt, damit die Große Koalition das Gesetz gemeinsam im Bundestag beschließen könne. Es habe erhebliche Lobby-Widerstände gegen eine Verpflichtung der Wirtschaft gegeben, entlang der globalen Lieferketten für Menschenrechte, Arbeits- und Umweltschutzstandards zu sorgen, so die Ratingerin. – „Gut gemeint ist oft noch lange nicht gut gemacht“, sagt Andreas Schmitz. Manche Forderung sei zu weitreichend, so der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Düsseldorf, der zudem moniert und bedauert, dass aus dem Vorhaben tiefes Misstrauen spreche. Gesetzgebungsverfahren laufen sowohl auf Bundes- als auch EU-Ebene.

Fünf Kernforderungen formuliert

Nicht nur ihm geht manche Forderung zu weit: IHK-Präsident Andreas Schmitz. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die Kammer, der zufolge in der Region eine vierstellige Zahl von Unternehmen betroffen sein wird, ist am Ball; ihre Vollversammlung verabschiedete dieser Tage das Positionspapier „Unternehmerische Verantwortung für nachhaltige Lieferketten“. Darin bekennt sich die regionale Wirtschaft „eindeutig“ zu ihrer Verantwortung „für menschenrechts- und umweltkonforme Lieferketten“. Und sie formuliert fünf Kernforderungen: Unternehmen nur für das zur Verantwortung ziehen, was sie unmittelbar kontrollieren können. Kleine und mittelständische Unternehmen nicht über Gebühr belasten. Unternehmen nicht mit unpräzisen Regeln allein lassen. Recht, Gesetz und Kultur vor Ort stärker berücksichtigen. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft im Blick behalten.

Es liegt nicht nur am Wollen

Dazu einige Stimmen von Praktikern aus dem IHK-Bezirk: Für ein „Gesetz mit Augenmaß“ plädiert Robert Lamers (Fortin Mühlenwerke). „Wir machen schon ganz viel auf freiwilliger und verantwortungsvoller Basis“, versichert der Geschäftsführer des EU-weit größten Haferflocken-Herstellers. „Besser mehr Hilfestellung als Druck, denn der wird ja doch nur nach unten weitergegeben“, appelliert Lukas Pünder (Retraced). Das Ganze sei nicht bloß eine Frage des Wollens, sondern vielmehr des Könnens. Gerade in der Mode- bzw. Textilindustrie herrsche eine sehr hohe Lieferketten-Komplexität, gepaart mit einer schwachen Kommunikation.

Schon viel weiter als oft gedacht und behauptet

André Tünkers (Tünkers Maschinenbau/Automationstechnik) befürchtet mehr Aufwand bei Prüfung und Dokumentation. Eindringlich warnt der Geschäftsführer vor möglichen Konsequenzen wie der Abwanderung von Fertigungskapazitäten und Einkaufsvolumina zugunsten Standorten außerhalb der EU sowie einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit deutscher und europäischer Produkte. „Wir brauchen keine Kontrolle und Verpflichtung, wir tun schon das Richtige“, bekräftigt Frank Schübel (Teekanne). Sinnvoll sei eine Regelung, die Initiativen und Engagement fördere, die Fortschritte belohne, die prüfe, dass Leistungen auch wirklich ankommen, die realistische Ziele setze und die tatsächliche Marktmacht berücksichtige, so der Geschäftsführer. „Wir sind sehr viel weiter, als oft gedacht wird“, fügt Schübel hinzu, und als es – durchaus auch fälschlich – gerne behauptet werde.

Austausch fördern und von den Besten lernen

„Aus den Unternehmen erfahren wir eine große Bereitschaft, sich noch stärker zu engagieren. Daher ist es aus unserer Sicht bedauerlich, in welcher Art und Weise der Gesetzgeber für Verbesserungen sorgen will“, erklärt Andreas Schmitz. „Vielerorts führen unsere Mitglieder durch ihr Auslandsengagement höhere Standards als ortsüblich ein oder flankieren ihr geschäftliches Engagement durch soziale und kulturelle Projekte, die eine nachhaltige Entwicklung vor Ort unterstützen.“ Die neue IHK-Initiative für nachhaltiges Lieferketten-Management solle dem bereits vorhandenen Bewusstsein nebst der gefundenen Lösungen eine Plattform geben. Eben nach der Devise „Austausch fördern und von den Besten lernen“. Zudem werde man die IHK-Mitglieder bei der Umsetzung der zu erwartenden Anforderungen unterstützen.

Kontakt für Unternehmen, die sich für die Initiative und die IHK-Angebote interessieren, auf www.duesseldorf.ihk.de/lieferkettengesetz oder alternativ www.duesseldorf.ihk.de, Webcode: 5129322.

