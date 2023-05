Velbert: Wellcome bietet Unterstützung für junge Familien an

Velbert. Im Projekt „Wellcome“ unterstützen Ehrenamtler junge Familien in Velbert mit Baby in ihrem oftmals anstrengenden Alltag. Wo es diese Hilfen gibt.

Die Familie ist der erste und wichtigste Ort für Kinder, um eine sichere Bindung zu erfahren. Der Internationale Tag der Familie am 15. Mai erinnert an die zentrale Bedeutung von Familie in der Gesellschaft – in all ihrer Vielfalt. In diesem Jahr haben die Vereinten Nationen diesen Tag unter das Motto „Families and Demographic Change“ gestellt.

Eltern brauchen mehr denn je ein sicheres Unterstützungsnetz. „Wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt in Velbert/Heiligenhaus“ kennt die Herausforderungen junger Eltern und unterstützt sie bereits seit 2012 als Teil des sozialen Netzwerkes, damit aus kleinen Krisen keine großen werden. Denn Familien sind vielfältig und wenn das eigene Netzwerk nicht ausreicht, ist wellcome da!

Unterstützung durch Ehrenamtliche in Velbert und Heiligenhaus

Unterstützung gibt es dank des tollen Ehrenamtlichen-Teams des SKFM in Velbert und Heiligenhaus. Die Ehrenamtlichen helfen dabei ganz konkret im Alltag: Ein Spaziergang mit dem Baby, Spielen mit dem Geschwisterkind oder Unterstützung bei Arztbesuchen. Und das ganz individuell: ein- bis zweimal in der Woche für zwei bis drei Stunden.

Der Einsatz dauert maximal ein Jahr

Der Einsatz dauert so lange, wie Entlastung benötigt wird, maximal bis zum ersten Geburtstag. Und wird darüber hinaus Orientierung in dieser Übergangsphase benötigt, berät Teamkoordination Kirsten Sme zu weiteren Angeboten in- und außerhalb des Wellcome-Trägers SKFM Velbert/Heiligenhaus. Wer Hilfe benötigt oder anbieten will kann Kontakt aufnehmen zu Kirsten Sme, Wellcome-Koordinatorin, Telefon: 02051/2889-337 oder per E-Mail:velbert-heiligenhaus@wellcome-online.de.

