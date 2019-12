Velbert: Was Hund sich zu Weihnachten wünscht

Wenn in wenigen Tagen die Bescherung ansteht, werden vor allem Kinderaugen wieder leuchten. Doch während sich die Familie über die Geschenke unter dem geschmückten Baum freut, ertönt aus der Küche ein herzzerreißendes Jaulen – an den Hund hat niemand gedacht. Damit aber auch der beste Freund des Menschen an Weihnachten nichts zu beklagen hat, stellen wir Ihnen gemeinsam mit Vierbeiner Bijou (12) aus Langenberg die besten Weihnachtsgeschenke ganz nach dem Geschmack des Hundes vor.

Quietsch-Kram

Hundedame Bijou aus Velbert hat Weihnachtsgeschenke für Vierbeiner getestet. Foto: Jascha Winking

„Die meisten Leute kaufen als Weihnachtsgeschenke für ihre Hunde diese Spielzeuge, die quietschen“, heißt es beim Velberter Futterhaus. „Wir haben kleine Schweine, aber auch Quietsch-Bälle. Die mögen die meisten Hunde.“ Es soll allerdings auch Vierbeiner geben, denen das Geräusch gar nicht in den Kram passt. Bijou erzählt der WAZ exklusiv: „Ich hasse dieses Quietschen. Aus dem Alter bin ich wirklich raus.“

Plüschtiere

Was Kinder erfreut, kann auch Hunde erfreuen: Plüsch. Die Tiere kommen auch in diesem Jahr in ganz unterschiedlichen Ausführungen. So hat der Hersteller Trixie, der sich auf alles rund ums Tier spezialisiert hat, etwa einen Plüsch-Elch herausgebracht, der sich perfekt passend ins Weihnachts-Ambiente fügt. „Der gefällt mir schon deutlich besser als das Quietsch-Zeug“, erklärt Bijou und kuschelt direkt zur Probe.

Kau-Artikel

„Das ist so etwas Ähnliches wie Knabber-Snacks für den Menschen. Kauknochen, echte Knochen und Hundekuchen sind bei Hundehaltern und bei denen, die Weihnachten bei Hundehaltern verbringen, besonders beliebt“, heißt es beim Velberter Fressnapf. Auch Bijou ist angetan und verschwindet direkt mit dem Testobjekt im Körbchen. „Besonders liebe ich Kauknochen. Hundekuchen sind nicht so mein Fall.“

In ihrem Körbchen in Velbert fühlt sich unserer Geschenke-Testerin Bijou äußerst wohl. Foto: Jascha Winking

Spende

Wer nicht nur an den eigenen Hund, sondern auch an die denken will, denen es nicht so gut geht, kann spenden. Das geht entweder über verschiedene Tierschutzorganisationen oder ganz lokal. So zum Beispiel bei Fressnapf. „Wer etwas Gutes tun möchte, kann hier eine Karte vom Weihnachtsbaum nehmen“, erklärt ein Mitarbeiter. Auf diesen Karten finden sich Bilder und Namen von Hunden in Not, die verschiedene Dinge suchen: Halsband, Knochen oder eine Tüte Futter. Der entsprechende Gegenstand kann gekauft und unter den Baum gelegt werden, eine Tierschutzorganisation sorgt dann für die Zustellung an Weihnachten. „Am meisten würden sich diese Hunde aber über ein neues Zuhause freuen, das wäre unser Traum“, heißt es vonseiten des Fressnapf. Malteser Bijou: „Das ist eine tolle Aktion, damit alle Hunde ein schönes Weihnachtsfest verbringen können.“

Praktisches

Natürlich, es gibt vermutlich Geschenke, die das Hundeherz höher schlagen lassen als die x-te Leine. Wer aber gerade einen Engpass hat, kann durchaus das alte Sprichwort beherzigen: pragmatisch denken, Hundeleinen oder sonstiges Zubehör schenken. Von Klassikern wie Leinen über Hunde-Rampen für das Auto bis zu Wintermänteln findet sich so ziemlich alles, was im Alltag gebraucht wird. Zwar wird sich der Zweibeiner über diese Geschenke mehr freuen als der Vierbeiner, ihren Zweck erfüllen sie aber dennoch. Bijou meint: „Joa, ich hab’ schon bessere Geschenke bekommen, aber was soll’s?“

Selbstgebackenes

Es gibt ganze Bücher, die sich mit dem kreativen Kochen und Backen von Hunde-Leckereien beschäftigen. So etwa „Sitz! Platz! Plätzchen! – Backen für den Hund“ von Ingeborg Pils. Besonderes Highlight, verrät uns Bijou, sind Leberwurst-Plätzchen, im Buch zu finden unter „Lindas Leberwursttaler“. Sie werden aus Haferflocken, Hüttenkäse, Maiskeimöl, einem Ei und natürlich ordentlich Leberwurst gebacken. Aber Vorsicht: nicht jeder Hund verträgt immer alles.