Stadtfest Velbert: Was die Langenberger an ihrem Kerzenzauber lieben

Langenberg. Bunt, fröhlich, beleuchtet: Anfang Oktober feiert sich Velbert-Langenberg in den Herbst hinein. Ein Rundgang durch die Altstadt zum Kerzenzauber.

Tieforange im Westen, blaue und rosafarbene Pastelltöne im Osten: Mit einem wunderschönen spätsommerlichen Sonnenuntergang startete der Kerzenzauber in der Altstadt von Velbert-Langenberg, organisiert von der Langenberger Werbevereinigung.

Schon bei der Anfahrt war klar, dass entlang der Hauptstraße und in den kleinen Nebengassen einiges los sein würde, denn Parkplätze gab es kaum noch – und, was besonders schön ist: Viele Autos hatten Kennzeichen aus den Nachbarstädten bis hin nach Mülheim oder Solingen. Der Kerzenzauber lockt an.

Buntes Programm beim Kerzenzauber in Langenberg

Feuerkünstler sorgten vor de Bürgerhaus in der Altstadt von Velbert-Langenberg für viele „Ahs“ und „Ohs“. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

Zum Beispiel Marcel Wegener aus Wuppertal. Er ist mit der ganzen Familie gekommen und begeistert. „Die Atmosphäre ist einfach toll schwärmt er, „alles ist so schön beleuchtet, die Menschen sind entspannt. Und für die Kinder gibt es auch genug Angebot.“

Etwa die Luftballons, die ein blinkendes Licht beinhalten. An jedem zweiten Kinderwagen hängt mindestens einer, dutzende Kinder laufen freudestrahlend mit ihrem Ballon durch die Gegend. Eine lange Schlange hat sich auch an der Alten Kirche gebildet: Unter dem roten Pavillon gibt’s ein Wurfspiel. Gleich nebenan lodert ein kleines Lagerfeuer und es duftet herrlich nach Stockbrot.

Besucherinnen und Besucher loben die „tolle Atmosphäre“

Anna Tonschak und Freundin Beate Cakir kommen aus Essen bzw. Hattingen. Sie haben sich vor dem Bioladen hingesetzt, ruhen sich ein wenig aus. „Wir wollten uns das mal anschauen“, erzählen die beiden. „Und es gefällt uns schon ganz gut.“

Und zwar nicht nur zum Kerzenzauber: „Ich komme gerne nach Langenberg“, sagt Anna Tonschak, die Hattingerin. „Die schönen alten Häuser, die netten Menschen, das gefällt mir. Und Langenberg finde ich noch ein bisschen ursprünglicher, als Hattingen.“

Hier und da gibt es leise Kritik

Der zentrale Punkt des Kerzenzaubers war der Platz vor der Alten Kirche in der Altstadt von Velbert-Langenberg. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

Mittlerweile ist die Sonne untergegangen, von überall ist Musik zu hören, Feuerkünstler sorgen vor dem Bürgerhaus für viele „Ahs“ und „Ohs“. Die Geschäfte entlang der Hauptstraße haben geöffnet, manche bieten an Ständen vor der Tür kleine Leckereien an. Oder ihre Waren.

Allerdings: Es gibt auch ein wenig Kritik. So etwa von Manfred Herrmann. Er blickt nach oben, zu den Wohnungen über den Geschäftsräumen. „Es wäre noch schöner, wenn auch hier Kerzen oder kleine Laternen stehen würden und es noch mehr Programm gäbe“, sagt er. „Aber“, schränkt er gleich ein, „das ist nur eine Randnotiz. Im Großen und Ganzen ist der Kerzenzauber eine gelungene Veranstaltung“.

Viel los trotz Herbstferien

Das finden auch Bianca, Kristina, Andreas und Sabine. Die vier stehen am Kreiersiepen, „und wir sind schon wahnsinnig weit gekommen“, sagen sie lachend. „Ganze 25 Meter.“ Praktisch, wenn die Wohnung mitten in der Altstadt liegt. „Und wir haben auch dekoriert, wir haben drei Laternen im Garten aufgestellt.“ Nächstes Jahr sollen es echte Fackeln werden.

So genannte Walking Acts sorgten für Abwechslung auf den Straßen der Altstadt von Velbert-Langenberg. Hinzu kamen Musikerinnen und Musiker, die an wechselnden Standorten auftraten. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

„Schön ist, dass trotz Herbstferien so viel los ist“, freuen sich die vier Langenberger – und sind auch ganz begeistert von dem, was die Werbevereinigung an Programm zusammengestellt hat. „Diese holländische Band ist wieder da, die machen coole Musik, die sind super.“

Die Gastronomie hat gut zu tun

„Diese holländische Band“, das ist die Brassband „Kapel de Koelemoeters“. Die stehen nur einige Meter weiter, an der Hellerstraße: Beleuchtete Instrumente, orangefarbene Hüte, beste Laune. Und zwar nicht nur bei den Musikerinnen und Musikern. Da wird getanzt und gesungen und natürlich auch gefilmt.

Zurück zur Alten Kirche, kurz die Treppen hoch. Viel los im Alt-Langenberg, auch im und vor dem Coco’s, bei Angelo und auf dem Kirchplatz. So langsam machen sich die ersten auf nach Hause – in der Regel junge Familien mit kleinen Kindern. Die anderen aber bleiben und genießen auch den Rest dieses spätsommerlichen Kerzenzaubers.

