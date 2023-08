Velbert: Warum I-Dötzchen besonderen Schutz brauchen

Velbert. In der nächsten Woche beginnt die Schule in NRW wieder. Auch im Kreis Mettmann gibt es dann wieder hunderte neue Verkehrsteilnehmer.

Anfang der nächsten Woche – am Montag, 7. August – enden die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen und die Schule startet wieder. Für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer heißt es somit in den kommenden Tagen: „Brems Dich! Schule hat begonnen!“. Denn die Jüngsten unter den Verkehrsteilnehmern benötigen insbesondere in den ersten Wochen besondere Beachtung und sind auf Rücksichtnahme angewiesen. Darauf weist die Kreispolizei Mettmann hin.

Kinder haben eine andere Wahrnehmung

Kinder können Entfernungen und Geschwindigkeiten im Straßenverkehr nur schlecht einschätzen. Aufgrund ihrer geringeren Größe haben sie zudem eine andere Wahrnehmung des Straßenverkehrs als Erwachsene und können wegen mangelnder Erfahrung Gefahrensituationen nur schwer erkennen.

Dies gilt vor allem an allgemein schlecht einsehbaren Stellen, wie zum Beispiel an Straßen, an denen geparkte Autos oder andere Hindernisse die Sicht behindern.

Zwischen geparkten Autos

Autofahrer sollten daher auf Kinder achten, die am Straßenrand oder zwischen geparkten Autos stehen. Sie sollten jederzeit bremsbereit sein und vorsichtig fahren. Die Augen der Autofahrer gehören immer und gerade zu Schulbeginn auf die Straße und nicht aufs Handy, Radio oder Navigationsgerät.

Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer wird die Kreispolizeibehörde Mettmann in den kommenden Tagen in den Städten des Kreises Mettmann im Umfeld der zahlreichen Schulen verstärkte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchführen, nicht angemessenes Verhalten im Einzelfall ansprechen und im Bedarfsfall auch konsequent sanktionieren.

Banner werden aufgehängt

Die Kreisverkehrswacht hat in allen Städten des Kreises Mettmann an exponierten Stellen des öffentlichen Verkehrsraumes insgesamt 43 Banner mit dem Kampagnen-Slogan „Brems dich! Schule hat begonnen“ angebracht. Damit sollen alle Verkehrsteilnehmer sensibilisiert und zu erhöhter Achtsamkeit aufgefordert werden.

