Velbert: Warum ein Imbisswagen nicht weiterfahren durfte

Velbert. Die Lkw-Spezialisten der Polizei haben in Velbert einen Imbisswagen aus dem Verkehr gezogen. Und das lag nicht an den Hähnchen auf dem Wagen.

In Velbert hat die Polizei am Montag (15. August) einen völlig desolaten und absolut verkehrsuntauglichen Imbisswagen aus dem Verkehr gezogen.

In Velbert Kontrollen durchgeführt

Gegen 13 Uhr hatten Lkw-Spezialisten des Verkehrsdienstes an der Asbrucher Straße Kontrollen durchgeführt, als ihnen dort ein „Hähnchenwagen“ ins Auge fiel, der schon auf den ersten Blick einen äußerst maroden Zustand machte. Daraufhin stoppten die Beamten den Fahrer, einen 50-jährigen Velberter. Noch vor Ort stellten die Polizisten an dem Fahrzeug derart viele Mängel fest, dass das Sonderfahrzeug einer örtlichen TÜV-Prüfstelle vorgeführt wurde.

Nach der Kontrolle musste die Prüfhalle beim TÜV sauber gefegt werden, da das Fahrzeug derart viele Teile verlor. Foto: Polizei ME

Zahlreiche Mängel an dem Wagen festgestellt

Hier wurden dann sage und schreibe 47 Mängel an dem umgebauten Fiat Ducato festgestellt. So war zum Beispiel der Hauptrahmen des Fahrzeugs komplett durchgerostet. Doch nicht nur das: Besonders gravierend war unter anderem die nicht mehr funktionsfähige Betriebsbremse der Hinterachse, wo der Bremskreislauf undicht war. Zudem verlor der Wagen jede Menge Öl und hatte Mängel an der Beleuchtung. Zu allem Überfluss fehlte auch noch die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite komplett.

Saftige Bußgelder für Halter und Fahrer

Gegen den Fahrer und Halter wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt. Das Bußgeld für den Fahrer beträgt rund 200 Euro, zudem erhält er einen Punkt in Flensburg. Noch teurer wird es für den Halter des Fahrzeugs, bei dem es sich um den Onkel des Fahrers handelt: Er muss neben dem Bußgeld in Höhe von rund 300 Euro auch noch die Kosten des TÜV-Gutachtens in Höhe von rund 350 Euro tragen. Zusätzlich erhält auch er einen Punkt in Flensburg. Selbstverständlich wurde die Weiterfahrt untersagt.

