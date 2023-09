Velbert: Warum ein 90-Jähriger den Bahnverkehr stoppte

Velbert. Ein 90-jähriger Velberter hat sich im Gleisbett aufgehalten und so für Störungen im Bahnverkehr gesorgt. Darum hielt er sich auf den Gleisen auf.

Ein 90-jähriger Velberter wollte Beeren entlang einer Gleisanlage zu pflücken. Daraufhin wurde der Bahnverkehr gestoppt.

Die Polizei ermittelt und warnt eindringlich vor dem Betreten von Gleisanlagen.

Im Gleisbett in Velbert-Langenberg

Gegen 17.45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er einen Senior auf den Bahngleisen entlang der Vogteier Straße in Langenberg beobachtet hatte. Der Mann lief mittig auf dem Gleisbett in Richtung Neviges. Über die Notfallleitstelle wurde der Bahnverkehr der dort verkehrenden S-Bahn sowie des Regionalexpress unmittelbar gestoppt. Polizisten trafen den 90-jährigen Velberter auf dem Gleisbett an. Er gab an, die Gleisanlagen über einen Zaun betreten zu haben, um Beeren zu pflücken.

Die Polizei leitete ein Verfahren ein

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Senior ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich davor zu warnen, Gleisanlagen zu betreten.

Warnung vor dem Aufenthalt in den Bahnanlagen

Vorbeifahrende Züge nähern sich fast lautlos und sind somit kaum vorab wahrnehmbar. Zudem können sie eine starke Sogwirkung verursachen, die für Fußgänger lebensgefährlich sein kann. Die Gleisanlagen werden auch außerplanmäßig von Zügen genutzt, so dass keine Garantie besteht, dass die Strecke zu diesem Zeitpunkt ungenutzt ist. Züge haben zudem einen sehr langen Bremsweg und können Hindernissen nicht ausweichen. In den genannten Fällen behält sich die betroffene Bahngesellschaft zusätzlich Schadensansprüche vor.

