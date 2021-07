Velbert: Vorfahrt missachtet - drei Verletzte bei Unfall

Velbert. Seniorin missachtet die Vorfahrt und stößt mit gleich zwei weiteren Autos zusammen. Eine Frau wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Weil sie die Vorfahrt missachtete, ist eine 79-jährige Velberterin in zwei Autos gekracht. Drei Menschen wurden bei dem Crash verletzt, davon eine Frau schwer.

Passat übersehen

Die 79-jährige Velberterin wollte mit ihrem Toyota Yaris von der die Vom-Bruck-Straße nach links in die Langenberger Straße (in Fahrtrichtung Berliner Straße gesehen) abbiegen. Sie übersah den vorfahrtberechtigen VW Passat einer 48-jährigen Velberterin, die von der Berliner Straße kam. Die 79-Jährige stieß zunächst mit ihrem Toyota in den VW Passat und anschließend in einen Ford Fiesta, der nach links auf die Metallstraße abbiegen wollte.

Zwei Autos wurden abgeschleppt

Durch den Zusammenstoß wurde die 39-jährige Fiesta-Fahrerin so schwer verletzt, dass sie im Anschluss an eine erstmedizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sowohl die 79-jährige Toyota-Fahrerin als auch die 48-jährige Passat-Fahrerin wurden nur leicht verletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sowohl der Toyota als auch der Ford Fiesta wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

