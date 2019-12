Velbert: Volles Haus beim Konzert der Freiwilligen Feuerwehr

„Mir hat der erste Teil auch gefallen“: Der Dirigent des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Velbert, Armin Jakobi, führte nicht nur sein Orchester durch ein abwechslungsreiches und beeindruckendes Programm beim traditionellen „Konzert im Advent“ im Historischen Bürgerhaus Langenberg, sondern moderierte auch informativ und witzig durch die Aufführung.

Mit „Helden. Sagen. Märchen.“ holten die Musiker und Musikerinnen die ganze Welt und verschiedene Epochen an zwei ausverkauften Tagen in den Großen Saal. Musikalisch ging es in weniger als 80 Tagen um die Welt. Im Zeitraffer begann die Reise mit Big Ben in London, ging über Frankreich zu einer orientalischen Bauchtänzerin, nach Indien, wo unüberhörbar die Elefanten trompeten, nach China, über den Ozean nach Amerika, wo schon Cowboys und Indianer warteten.

Die Reise um die Welt endet am Big Ben in London

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert begab sich auf musikalische Reise um die Welt. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Nach Sinatras „New York, New York“ verhießen Schiffssirenen die Rückreise nach London. Dort angekommen, tickten die Zeiger von Big Ben und dessen Glockenschläge zeugten vom Ende der Reise „in 80 Tagen um die Welt.“

„Ich fand es faszinierend, wie man diese 80 Tage in einem Stück so unterbringen kann“, Thorsten Hilgers war begeistert. Nicht zum ersten Mal: „Ich war schon vielfach hier. Was mir sehr gefällt ist die Interpretation durch das Orchester.“ Auch für Virginia Steffens war dieses Stück ein Höhepunkt: „Das Arrangement ‚80 Tage um die Welt‘ fand ich richtig schön. Das Konzert hat was sehr Familiäres.“

Geburtstag der Bremer Stadtmusikanten gibt Inspiration

Da stimmte ihr Sabrina Helmes zu. Die darüber hinaus der Meinung war, dass die Inszenierung der Bremer Stadtmusikanten sehr gelungen war: „Das hat alte Kindheitserinnerungen wachgerufen.“ Kindheits- und auch Jugenderinnerungen weckten für einige Besucher auch Interpretationen der „Rocky Highlights“, einem Medley der Rocky-Filmmusiktitel, und ein wilder Mix aus Titeln der „Neuen Deutschen Welle“.

„Das war spitze!“, rief jemand aus dem Publikum, nach dem „die Helden unserer Tage“, wie sie Jakobi angekündigt hatte, erklangen. „Vom Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphy Band ging es über Klaus Lages „Ohne dich“ und „Tausendmal berührt“ der Münchner Freiheit zum Schluss zu Hubert Kahs „Sternenhimmel“, bei dem das Publikum mitsang und Jakobi beinahe tanzend die mehr als 50 Musiker dirigierte.

Märchenonkel liest zur Musik

Michael Katz las im Historischen Bürgerhaus Velbert-Langenberg Märchen vor, die durch die Musiker akustisch untermalt wurden. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Mit „Wir erleben Helden aus Hollywoodfilmen und bereisen die Helden unserer Jugend“ hatte Jakobi, der seit acht Jahren den Musikzug dirigiert, nicht zu viel versprochen. Das Motto sei als Idee entstanden, weil die „Bremer Stadtmusikanten“ in diesem ihren 200. Geburtstag feiern: Hufgeklapper ließ den Esel lebendig werden, im Sessel unter der Stehlampe saß Märchenonkel Michael Katz und las – gut getaktet vor dem Hintergrund der Orchestermusik – das Märchen der vier Tiere, die eine funktionierende Gemeinschaft bilden.

Durch die Marschmusik und die tolle Akustik entstand das Bild der Wanderer, die nach Bremen ziehen. Als groteske Geste legten dann bei „Don Quixote“ alle Musiker ihre Instrumente weg und zeigten, wie albern auch ein Orchester sein kann: sie flippten mit Rasseln, Schirmen und anderen Gegenständen aus.

Zum Abschluss geht es auf die Grüne Insel

Velbert Die nächsten Konzerte des Musikzugs Erst Ende März des kommenden Jahres ist der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert wieder zu hören. Die Termine sind 29. März, 9. Mai, 6. Juni, 9. August und 26. September. Rechtzeitige Informationen gibt es auf www.musikzug-velbert.de. Für das Konzert im Advent 2020 können sich Interessierte bereits jetzt den Termin vormerken: Samstag, 12. Dezember, um 18 Uhr und Sonntag, 13. Dezember, um 17 Uhr.

Sowohl die musikalische Darstellung, die Zusammenstellung der Titel als auch die Moderationen ließen mehr als zwei Stunden viel zu schnell vorüber ziehen. Mit dem „Sound of Ireland“ – mit berührendem Trompetensolo und einem durch die Trommler auf einer Bierbank simulierten irischen Stepptanz – ging es dem Ende zu und mit dem klassischen „A Christmas Festival“ entließ der Musikzug das Publikum in das dritte Adventswochenende.

Altbürgermeister Heinz Schemken hatte die passenden Worte für dieses Konzert: „Ein ausgefallenes Programm mit Stücken, die es in sich haben und vom Orchester einiges abfordern. Das haben die Musiker mit Bravour gemeistert!“