Velbert: Vollen Saucen-Eimer auf Panorama-Radweg geworfen

Velbert. Mutter mit Kind auf dem Fahrrad wäre beinahe von dem Eimer getroffen worden. Die Frau sah einen älteren Mann weglaufen.

Eine Radfahrerin ist am vergangenen Mittwoch an einer Unterführung auf dem Panoramaradweg beinahe von einem heruntergeworfenen Zehn-Liter-Eimer getroffen worden. Er war mit Curryketchupsauce gefüllt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen.

In der Umgebung wurden in den vergangenen Tagen bereits solche Ketchupeimer gefunden. Foto: Polizei ME

Nach ihrem Bericht radelte die 36-Jährige gegen 15.30 Uhr mit ihrem Kind auf ihrem Fahrrad den Panoramaradweg aus Richtung Schul- in Richtung Schwanenstraße. In Höhe der Überführung Schwanenstraße fiel plötzlich der Eimer nur wenige Meter vor ihr auf den Boden. Die Velberterin konnte ausweichen; auch ihre nachfolgende Familie bremste rechtzeitig ab. Um den Verursacher zu finden, lief sie über eine Treppe auf die Schwanenstraße. Dort sah sie einen Mann, der sich zu Fuß zügig in Richtung Talstraße entfernte. Ob er mit dem Wurf tatsächlich in Verbindung steht, ist noch unklar. Laut Beschreibung ist er ca. 70 Jahre alt, er hat weiße Haare und trug ein kurzärmeliges Hemd, eine blaue Weste und eine braunen Stoffhose.

Identischer Eimer wurde gefunden

Bei den Ermittlungen wurde in der Nähe vom Tatort ein identischer Eimer an einer Lackiererei gefunden. Mitarbeiter berichteten, dass sie zuvor am Montag schon einen weiteren Eimer vor dem Firmengelände gefunden und entsorgt hätten. Zudem waren auf dem Panoramaradweg an der Unterführung zwei weitere, identische Eimer gleichen Inhalts. Sie sind offenbar ebenfalls heruntergeworfen worden. Alle Eimer sind rot mit gelbem Deckel; die Haltbarkeit der Sauce war abgelaufen. Zeugen, die Hinweise oder Beobachtungen mitteilen wollen, können jederzeit bei der Polizei Velbert unter 02051 946-6110 anrufen.