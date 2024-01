Velbert: Viele Blechschäden auf den schneeglatten Straßen

In Velbert hat es am Nachmittag zu schneien begonnen.

Velbert. Leise rieselt der Schnee: Am Nachmittag schneite es dann doch. Auf den Straßen Velberts krachte es und die Busse stellten den Verkehr ein.

Mit etwas Verspätung kam der Schnee dann doch noch. Gegen 14 Uhr begann es in Velbert zu schneien. Im Nu waren Straßen und Bürgersteige weiß. Die Leitstelle der Kreispolizei Mettmann berichtete, dass es seit 15 Uhr mehrere Unfälle auf Velberter Stadtgebiet gegeben hat. Die Polizei appellierte an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in den kommenden Stunden, so weit es Ihnen möglich ist, auf nicht zwingend notwendige Fahrten mit ihrem Auto zu verzichten. Wer dennoch unterwegs sein müsse, solle besonders vorsichtig und an die aktuelle Wetterlage angepasst fahren.

Busverkehr eingestellt

Die Wuppertaler Stadtwerke stellten den Busverkehr ab 14 Uhr ein: „Starker Schneefall und Eisglätte gefährden die Sicherheit im Straßenverkehr. Ihre Sicherheit, die anderer Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen und die unseres Fahrpersonals sind uns sehr wichtig. Sobald die Wetterumstände es zulassen, nehmen wir den Busverkehr wieder auf.“

Die Rheinbahn bat um Verständnis, dass es im m Bus- und Bahnverkehr bis Betriebsschluss zu Verspätungen kommen kann.

Die Velberter Feuerwehr hat in jedem Stadtteil ein Fahrzeug mit Schneeketten ausgerüstet. Somit sei sichergestellt, dass im Falle einer erschwerten Anfahrt durch starken Schneefall, die Fahrzeuge ausrücken könnten.

Der Schnee hat auch schöne Seiten: Nero und Lisa, die beiden Hunde von WAZ-Leserin Aneta Michalowska lieben den Schnee. Foto: Aneta Michalowska

