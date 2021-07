Velbert: Vespa-Sozius bei Zusammenstoß schwer verletzt

Velbert. Junger Toyota-Fahrer will aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße fahren. Dabei deutet er die Absichten eines Vespa-Fahrers falsch.

Schwere Verletzungen hat ein Vespa-Sozius am Samstagabend (10. Juli) an der Sontumer Straße erlitten. Ein 18 jähriger Wuppertaler wollte mit seinem Toyota aus einer Grundstücksausfahrt an der Sontumer Straße gegenüber in die Wallstraße einfahren. Hierbei deutete er das Fahrverhalten eines 15- jährigen Vespa-Fahrers aus Velbert falsch, der von der Sontumer Straße nach rechts in die Wallstraße einbiegen wollte.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Dabei wurde der 15-jährige Sozius aus Velbert schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

