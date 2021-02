Velbert: Versuchter Handtaschenraub am Berg

Ein Unbekannter hat in Velbert am Berg versucht, einer 83-Jährigen die Handtasche zu stehlen. Der Mann flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Dienstag (2. Februar) versucht, einer 83-jährigen Frau die Handtasche zu klauen. Die Seniorin hatte gerade die Sparkasse am Berg verlassen und sich ins Auto ihrer Nichte gesetzt (Hardenberger Straße), als plötzlich ein Mann ruckartig die Beifahrertür öffnete und versuchte, ihr zunächst die Handtasche, dann eine Tasche mit Einkäufen zu entreißen. Beide Versuche schlugen fehl und der Mann floh in – laut Polizeibericht – unbekannte Richtung. Da die Seniorin an einer Sehbehinderung leidet, liegt der Polizei keine Beschreibung des flüchtigen Räubers vor. Wer also am Dienstag gegen 10 Uhr den Vorfall beobachtet hat, möge sich bitte als Zeuge an die Polizei wenden, bitten die Ermittler: 02051 946 6110.