Velbert: Verreisen im Dschungel der Coronaverordnungen

Velbert. Wer verreisen will, blickt derzeit kaum noch durch. Mario Weller vom Velberter Reisebüro „Holdiay Land“ weiß was geht – oder auch nicht.

Wenn alle Stricke reißen, bleibt immer noch die Fototapete mit dem Sonnuntergang am Meereshorizont, ein bisschen Sand aus dem Baumarkt davor, fertig ist das Urlaubsparadies im heimischen Velbert. Mario Weller, Inhaber des Reisebüros Holiday Land“, hat sich genau ein solches Ambiente in seinem Ladenlokal an der Friedrichstraße geschaffen – auch Mitarbeiter der Branche kommen derzeit nicht weit herum, Corona macht Reisen in diesen Tagen kompliziert, wenn nicht gar unmöglich.

Planbar ist kaum etwas

„Was heute an Vorgaben des Auswärtigen Amtes herausgegeben wird, sieht morgen schon wieder ganz anders aus“., weiß der Experte, „erst Anfang der Woche hatte ich eine Kundin, die nach Kreta reisen wollte. Am Donnerstag kam mittags die Information, dass Griechenland nun auch Risikogebiet und im Lockdown ist. Sie hatte schon alles bezahlt und musste jetzt kurzfristig auf die Kanaren umbuchen. Hoffen wir, dass sich das nicht das auch wieder ändert.“

Nahezu alle europäischen Länder Risikogebiete

Tenerfiffa, Menorca, Mallorca: Die Kanaren sind derzeit kein Risikogebiet, wohl aber das spanische Festland. Foto: Manuel Meyer / dpa-tmn

Nachdem fast jedes Land der Welt in der ersten Welle der Coronakrise die Grenzen geschlossen hatte, werden nun nach einer vorübergehenden Lockerung in den vergangenen Monaten die Einreisen wieder erschwert. Das bedeutet: Deutschland spricht Reisewarnungen bezüglich der Länder aus, die als Risikogebiete eingestuft sind, dazu zählen nahezu alle europäischen Länder, Ausnahmen derzeit sind unter anderem die Algarve (Portugal), Madeira und die Kanaren.

Reisewarnung ist kein Reiseverbot

„Eine Reisewarnung ist erst mal kein Einreiseverbot, das heißt, meine Kundin hätte durchaus nach Kreta fliegen können. Allerdings hätte sie sich nach dem Urlaub in Quarantäne begeben müssen.“ Kreta, so weiß der Fachmann, habe im Übrigen bereits mit der ersten Welle vorbildliche Vorkehrungen bezüglich der Pandemie getroffen. „Die Insel hat vier Hotels zu Coronahotels bestimmt, das heißt, wer dort während seiner Reise positiv getestet wird oder wurde, wird dann separat dort untergebracht.“ Zudem habe Kreta von den insgesamt vier Krankenhäusern eins ausschließlich für die Aufnahme von Coronapatienten ausgestattet.

Kuba und Barbados sind gut bereisbar

Der karibische Inselstaat Barbados eignet sich derzeit als Fernziel für alle, die dem Coronawahnsinn entfliehen möchten. Foto: Philipp Laage / dpa

Viele Länder, in die eingereist werden darf, fordern bei Ankunft am Flughafen die Vorlage eines negativen Coronatests, manchmal darf dieser nicht älter als 72 Stunden sein, in anderen Fällen nicht älter als 96 Stunden. „Wer bei uns eine solche Reise bucht, bekommt mittlerweile diese Tests bei uns im Reisebüro“, informiert Weller. Bei Fernreise sieht es zur Zeit nicht viel anders aus, doch zwei Reiseziele kann der Reisebüroinhaber problemlos empfehlen: „Kuba und auch Barbados - bei einer Einwohnerzahl von rund 278000 gab es auf der Karibik-Insel seit Ausbruch der Pandemie gerade mal 239 Infektionsfälle.

Kreuzfahrt nach wie vor erlaubt

Katja Velleuer-Brus vom Reisebüro „Holiday Land“ zeigt die Kreuzfahrtangebote der Flotte „Mei Schiff Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Reisebüro kommt gut durch die Krise Mario Weller, Inhaber von „Holiday Land", empfindet die staatlichen Unterstützungen für sein Unternehmen bisher als ausreichend. Er habe sowohl die Soforthilfe als auch die Überbrückungshilfe 1 erhalten und beantrage derzeit die Überbrückungshilfe 2. „Ich konnte damit bislang gut meine Fixkosten über das Jahr decken, wie etwa die Miete. Allerdings kann das bei anderen Unternehmen anders aussehen, etwa dann, wenn sie mehrere Ladenlokale haben. Da kann eine Soforthilfe von 9000 Euro schon mal in einem Monat aufgebraucht sein."

Von innerdeutschen Urlaubsplänen sollte man derzeit absehen: Während des gesamten November-Lockdowns sind für Reisende Übernachtungen weder in Hotels noch in Ferienwohnungen oder anderen Unterkünften erlaubt. Auch Urlaub mit dem Wohnmobil ist derzeit nicht zulässig, erlaubt dagegen ist aber etwas anderes: „Es finden noch Kreuzfahrten statt. Die „Mein Schiff“-Flotte von Tui Cruises bietet auch im November siebentägige Abfahrten ab Las Palmas mit Landesausflügen an“, weiß Mario Weller, „Kooperationspartner sind übrigens die Helios-Kliniken. Weil die Gäste nur mit negativem Testergebnis an Bord gehen dürfen, können sie sich vorab kostenfrei in einem der Krankenhäuser, darunter auch in Velbert, testen lassen“.