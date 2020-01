Mit dem Rettungswagen kam der 81-Jährige nach dem Unfall in Velbert ins Krankenhaus.

Velbert. Bei dem Wendemanöver einer 61-jährigen Autofahrerin auf dem Flandersbacher Weg wurde ein 81-Jähriger leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Velbert: Verletzter Autofahrer nach Wendemanöver

Ein Leichtverletzter und zwei nicht mehr fahrbereite Autos: Das ist das Ergebnis eines riskanten Wendemanövers einer Ford-Fahrerin aus Essen (61) am Samstag, 25. Januar, auf dem Flandersbacher Weg. Bei dem Unfall ist ein 81-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat die Essenerin ihren Ford gegen 12.30 Uhr hinter der Einmündung zur Straße Am Thekbusch gewendet, dabei nahm sie auch den Grünstreifen in Anspruch.

Skoda-Fahrer kam ins Krankenhaus

Bei dem Wendemanöver übersah sie jedoch den nachfolgenden Verkehr und stieß beim Wenden mit dem Skoda eines 81 jährigen Velberter zusammen, der unmittelbar hinter ihr in gleicher Fahrtrichtung fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda-Fahrer leicht verletzt und kam vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf mindestens 12 500 Euro. Der Flandersbacher Weg wurde an der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece