Velbert: Verfolgter Ladendieb bedroht Verkäufer mit Messer

Velbert. Nachdem er einen Mitarbeiter mit Messer bedroht hat, fasst die Polizei den mutmaßlichen Ladendieb. Untersuchungshaft für Intensivtäter angeordnet

Die Polizei hat an Rosenmontag (20. Februar) in Velbert-Neviges einen 40-jährigen Wuppertaler festgenommen, der einen räuberischen Diebstahl begangen und hierbei einen Supermarktmitarbeiter mit einem Messer bedroht haben soll.

Der Mann hatte gegen Mittag in einen Supermarkt „Am Rosenhügel“ mehrere Flaschen Kräuterlikör gestohlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl, woraufhin zwei weitere Mitarbeiter (ein 27 Jahre alter Mann aus Mülheim an der Ruhr sowie ein 52 Jahre alter Mann aus Essen) den flüchtigen Ladendieb verfolgten. Dieser war zu Fuß in Richtung der S-Bahn-Haltestelle „Rosenhügel“ gerannt und war in eine abfahrbereite Bahn gesprungen.

Mitarbeiter konnte den flüchtenden Ladendieb in Velbert stellen

Während der 52-jährige Essener den Lokführer bat, mit der Abfahrt zu warten, konnte der andere Mitarbeiter den flüchtigen Ladendieb in der Bahn stellen. Dieser soll nun jedoch plötzlich ein Messer gezogen und den 27-Jährigen damit bedroht haben. Anschließend flüchtete der Ladendieb aus der Bahn.

Kurz darauf konnte er aber von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei an der Asbrucher Straße festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem mutmaßlichen Ladendieb um einen 40-jährigen Intensivtäter aus Wuppertal handelte, der bereits hinlänglich wegen Drogen- und Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zudem konnte die Polizei das Diebesgut noch in der Bahn finden.

Dem Haftrichter vorgeführt

Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wuppertal einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den Wuppertaler an.

