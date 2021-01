Velbert: Ursache für den Werkstattbrand noch nicht geklärt

Velbert. In der Nacht zu Freitag war die Hinterhofwerkstatt abgebrannt. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus. Brandsachverständiger übernimmt.

Die Ursache für den Brand in der Oldtimer-Werkstatt an der Langenberger Straße in der Nacht zu Freitag ist noch nicht geklärt. Erst am Montagmorgen (11.1.) konnten Brandexperten vom

Kommissariat 11 in Mettmann den Brandort genauer untersuchen. Die Werkstatt musste auskühlen, von Brandgasen und Schadstoffen frei sein und Löschschaum musste sich

auflösen.

Weitere Untersuchungen

Bei diesen Untersuchungen konnte die Brandursache noch nicht

zweifelsfrei festgestellt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden wurden nicht

gefunden. Mit weiteren Untersuchungen wurde ein externer Brandsachverständiger

beauftragt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

Hoher Schaden

Den entstandenen Gesamtsachschaden an der Werkstatthalle und an zwei

darin abgestellten Fahrzeugen beziffern die Kriminalisten mit einem Betrag in

Höhe von mindestens 150.000 Euro. Weitere Nachrichten aus Velbert lesen Sie hier.