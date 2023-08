Velbert: Unsere Veranstaltungstipps für den September

Kennen sich aus bei Alldie: die Kabarettistin Tina Teubner und ihr Pianist Ben Süverkrüp. An diesem Wochenende sind die beiden wieder zu Gast in Velbert-Langenberg.

Langenberg. Der böse Junge der Comedy, Kabarett mit Tina Teubner und HG Butzko und vieles mehr: Das ist das Kulturprogramm in Velbert-Langenberg im September

Die Ferien sind vorbei, der Herbst steht vor der Tür und das Kulturleben nimmt gewaltig Fahrt auf. Das Alldiekunsthaus an der Wiemerstraße 3 in Langenberg etwa, hat den September pickepacke voll gemacht mit Programm.

Tina Teubner ist zu Gast in Velbert-Langenberg

Los geht es schon am diesem Samstag, 2. 9., um 19.30 Uhr mit der Kabarettistin Tina Teubner, die laut Ankündigung „aufregendste, nachhaltigste und unterhaltsamste Frau der deutschen Kleinkunstszene“. Die Welt steht Kopf – und wir stehen hilflos da und sammeln Treuepunkte. Anstatt dem Leben die Sporen zu geben, nörgeln wir an unseren Liebsten herum, peitschen die Kinder durch gymnasiale Phantasie-Erstickungs-Anstalten (notfalls online), unterwerfen uns dem Freizeit-Stress-Diktat und glauben ernsthaft, wir könnten der Vergänglichkeit mit Botox Angst einjagen. Tina Teubner holt zum Gegenschlag aus: Wie wäre es, ein Leben zu führen, das den Titel Leben verdient, fragt sie – unterstützt von ihrem Pianisten Ben Süverkrüp. Karten kosten an der Abendkasse 28 Euro (ermäßigt 25 Euro) so wie 25/22 Euro im Vorverkauf.

Noch mehr Kabarett bei Alldiekunst

HG Butzko ist auch im September bei Alldie zu Gast. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Weiter geht es bissig-heiter am 8. September um 19.30 Uhr mit HG Butzko mit seinem aktuellen Programm „echt jetzt“: Unglaublich, aber wahr, in einem sind sich Wissenschaften und Religionen einig: Der Mensch lebt nur im Hier und Jetzt. Und in einem sind sie sich außerdem auch noch einig: Hantiert der Mensch am Smartphone oder Tablet rum, ist er in dem Moment nicht im Hier und Jetzt, sondern im „Zewa“, also im „Wisch und Weg“. Karten kosten auch hier an der Abendkasse 28 (25) Euro bzw. je drei Euro weniger im Vorverkauf.

Zu beliebt: Vinylabend jetzt nur noch mit Ticket

Auf die Tanzfläche geht es im September gleich zwei Mal: Am 15. und 16. steht jeweils ab 18 Uhr der Vinylabend an. Die Veranstaltung ist mittlerweile so erfolgreich, dass das Alldie-Team mit der Besucherzahl an die Kapazitätsgrenze stößt. Wer also ein paar Stunden ausgelassen tanzen, abrocken und schwofen will, muss für eine Gebühr von 5 Euro ein Ticket besorgen. Es gibt keine Abendkasse – der Ticketverkauf startet immer ab 23 Uhr beim vorangehenden Vinylabend.

Theater und die „Brothers in Arms“

Kreuzfahrten sind in Mode, und so geht auch das Theater „Vorhang Auf“ am 17. September um 16 Uhr mit dem Publikum aufs Schiff: „Wenn einer eine Reise tut“, heißt das neue Programm und das Stück „Mann oh Mann“ frei nach Claudia Gysel zeigt was passieren kann, wenn man eine Kreuzfahrt gewinnt und es allen erzählt! Karten kosten an der Abendkasse 10 (8) Euro, ebenso im Vorverkauf.

Musik gibt es auch im September, und zwar rockige: Am 22. September ist die Dire-Straits-Tribute-Band „Brothers in Arms“ zu Gast. Konzertfreunde bedauern sehr, dass die Originalband schon lange nicht mehr Live zu erleben war. Im Jahr 2002 gründete sich die Formation „Brothers in Arms”, eine Handvoll auserwählter Musiker, die es nicht nur verstehen, die Hits sondern auch den Geist und die Atmosphäre der Rockgrößen um Mark Knopfler live zu reproduzieren. Die „Brothers in Arms“ kommen in folgendem Line Up nach Langenberg: Line-Up: Andreas „AL“ Leisner (Gitarre und Gesang), Sebastian Netz (Bass), Oly Wahner (Schlagzeug), Moritz Schuster (Keyboards). Karten kosten an der Abendkasse 28 (25) Euro, sowie 25 (22) Euro im Vorverkauf.

Der böse Junge der Comedy kommt in die Senderstadt

Kabarettist/Comedian Ingo Appelt ist mit seinem neuen Programm „Startschuss – Auf die Kacke, fertig, los" unterwegs – auch in Velbert-Langenberg. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Große Bühnen kennt Ingo Appelt zur genüge, aber auch auf kleineren fühlt sich der Comedian/Kabarettist zu Hause – so wie am 29. September ab 19.30 Uhr bei Alldiekunst. Wenn alle jammern, läuft einer zur Höchstform auf und übernimmt das Steuer: Ingo Appelt – heißt es in der Ankündigung. Vollgedopt mit Ingosteron und einem „Hurra, uns geht’s schlecht!“ auf den Lippen, zieht der Ritter des schonungslosen Humors los, dem allgemeinen Verdruss den Kopf abzuschlagen. Einer muss es ja machen, hilft ja nix. Der böse Junge der Comedy ist furchtlos wie eh und je und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Lieber verliert er einen guten Freund als einen guten Gag. Besser noch – er verschenkt zu jedem gekauften Ticket das Gratis-Seminar „Betreutes Hassen mit Ingo Appelt“. Einlösbar direkt während der Show. Karten kosten an der Abendkasse 28 Euro, ermäßigt 25 Euro bzw. je drei Euro weniger im Vorverkauf.

>>>Das Langenberg Festival<<<

Das mittlerweile neunte Langenberg-Festival geht an diesem Wochenende über die Bühne. Programmstart ist am Freitag, 1. September, unter dem Titel „Sei mir geküsst". Es spielen Organisatorin Nina Reddig (Violine) und Lilit Grigoryan (Piano), dazu liest Schauspieler Wolfram Boelzle verschiedene Texte.

Weiter geht es am Samstag mit dem Konzert „Horizonte“, gespielt von Iris Eichholz und Lilit Grigoryan. Das Festival endet am Sonntag mit der Uraufführung eines Stücks, das der Cellist Leonid Gorokhov eigens für das Festival komponiert hat. Begleitet wird er im weiteren Verlauf von Nina Reddig und Lilit Grigoryan. Alle Veranstaltungen finden in der VG, Hauptstraße 84, statt. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten.

