Velbert: Unsere Veranstaltungs-Tipps für den August

Moderator Martin „Erle“ Erlewein eröffnete die Offene Bühne im Alldiekunsthaus in Velbert-Langenberg im Mai. Nun steht die zweite Auflage an.

Langenberg. Die Sommerpause ist vorbei, das Kulturleben kommt wieder in Schwung – vor allem in Velbert-Langenberg. Was im August alles ansteht.

Das Kulturleben in Velbert, Langenberg und Neviges nimmt nach den Sommerferien ganz langsam Fahrt auf – allerdings erst einmal „nur“ in Langenberg. Los geht es am Sonntag, 13. August, mit gleich zwei Veranstaltungen.

Um 17 Uhr ist im Alldiekunsthaus an der Wiemerstraße 3 wieder Offene Bühne: Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich freuen auf: Emel Hemke (Comedy), Marcel Ifland (Poetry Slam/Kurzgeschichten), Simone Hiesgen (Comedy), Alohsn (Singer/Songwriter) und Bernhard Windrich(Gesang/Gitarre). Der Eintritt ist frei.

Ausstellung in der Galerie 23 endet

Die Galerie 23 an der Frohnstraße in Velbert-Langenberg: Hier endet die Ausstellung „Panta Rhei“. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Finissage zur Ausstellung „Panta Rhei – alles fließt“, beginnt in der Galerie 23 an der Frohnstraße 3 ebenfalls am Sonntag, 13. August, um 14 Uhr. Zum Programm gehört um 15 Uhr auch eine Lesung: Cordula Schlösser-Braun liest unter anderem aus ihrem erst kürzlich erschienen Buch „Ediths Fragmente oder 27 Farben von Liebe“. Weitere Informationen zur Galerie unter 02052 9258363, 02052 4758, info@galerie-23.de oder auf www.galerie-23.de.

Tickets sichern für den Vinylabend

Alles dreht sich am Freitag, 18. August, im Alldiekunsthaus – beim mittlerweile extrem beliebtem Vinylabend. Der ist so erfolgreich, dass das Haus mit der Besucherzahl an die Kapazitätsgrenze stößt. Deswegen muss nun vorab eine Karte zum Preis von 5 Euro gekauft werden. An der Abendkasse gibt es dann gegen Vorlage des Tickets ein Armbändchen. Die Besucherzahl ist begrenzt, Einlass ist ab 18 Uhr.

Ein Meister-Magier bei Alldie

Wir bleiben im Alldiekunsthaus, denn am 25. August wird es ab 19.30 Uhr magisch: Der Deutsche Meister der Zauberkunst, Mellow, gibt sich die Ehre. Er verblüfft das Publikum mit seiner Mischung aus holographischen Videoeffekten und klassischer Zauberei.

Angefangen hat seine Karriere vor 23 Jahren. „Mit sieben“, sagt der junge Mann aus Unna. „Ganz klassisch, mit einem Zauberkasten.“ Dann habe er in den Sommerferien an einem Zirkusworkshop teilgenommen. „Erstmal nicht als Zauberer“, erzählt er. „Aber irgendwann haben die mitbekommen, dass ich so einen Kasten zu Hause habe und haben gesagt: Bring mal mit.“ Hat er gemacht, „und so hatte ich meine ersten Auftritte vor Fremden und nicht nur vor der Familie. Und die fanden das trotzdem gut, was ich da gemacht habe“. Für ihn ein wichtiger Moment: „Diese Erfahrung hat den Anstoß gegeben. Da wusste ich: Das will ich machen.“

Studium gibt Inspiration für die Shows

Der Magier Mellow ist Deutscher Meister der Zauberkunst – und kommt Ende August ins Alldiekunsthaus nach Velbert-Langenberg. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Später beginnt er zwei Studiengänge – gestaltungstechnischer Assistent und Film. Nebenher verdienter sich etwas dazu, natürlich mit Zauberei. „Andere haben gekellnert, ich bin eben aufgetreten“, erzählt er. Seine sympathische Art, seine Tricks – das alles kommt an. So gut, dass er das Studium abbricht. Doch so ganz umsonst war sein Ausflug an die Uni nicht, „in meiner Show vereine ich alles, was mir Spaß macht“: klassische Zauberei, aber auch Videoprojektionen, grafische Spielereien „und eine Kamera spielt eine wichtige Rolle“.

Inzwischen ist er regelmäßig auf Tour, mehr als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich von ihm begeistern lassen – und einige davon waren auch Teil der Show. „Keiner wird bei mir bloßgestellt“, beruhigt er, „ich möchte ja, dass auch die Leute auf der Bühne Spaß haben und sich wohlfühlen.“ Nach mehr als 1500 Live-Shows habe er schon das Gefühl, dass er meistens die Richtigen als Assistenten auswähle.

„Mentalität ist in kleinen Städten anders“

Wobei er Unterschiede in der Mentalität festgestellt habe: „In größeren Städten dauert es in der Regel länger, bis die Menschen warm werden.“ Er vermute, das liege daran, „dass die sich untereinander oft nicht kennen“. Bei Auftritten in kleineren Städten habe er eine ganz andere Gruppendynamik erlebt. „Ist einer gut drauf, sind die anderen ganz schnell auch dabei.“ Spannend finde er das, denn so sei jede Show anders – auch wenn der eigentliche Ablauf „mittlerweile schon immer sehr ähnlich ist“.

Das Konzert der Bon-Jovi-Tribute-Band, eigentlich für den 11. August geplant, ist auf den 3. November verlegt worden. Die Karten bleiben gültig, können aber auch zurückgegeben werden. Wer eines kaufen möchte: die kosten im Vorverkauf 25 Euro (ermäßigt 22 Euro) und an der Abendkasse je drei Euro mehr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert