Neviges. Die Tuning People standen in der Vorburg Velbert-Neviges auf der Bühne. Die niederländische Theatergruppe forderte das Publikum mit dem Auftritt.

Fast 30 Minuten laufen sie synchron, anfangs auch in Mimik und Gesten. Doch letztlich beginnen sie auseinander zu driften. Drei Menschen, zwei Männer, eine Frau, zwei weiße, ein schwarzer, alle langhaarig, gleich gekleidet. Bis auf die Unterwäsche.

Stimmen, Geräusche, Takt und Tempo, anfangs ist alles „Synchron“ auf der Bühne bei der gleichnamigen Performance der niederländischen Gruppe Tuning People – bestehend aus Charlotte Goesaert, Miroslav Kochanek und Wensley Piqué. Die Darsteller laufen nebeneinander jeweils auf Laufbändern, im Gleichschritt. Untermalt wird die Szene von Geräuschen die klingen, als liefen sie durch Matsch. Die Akustik läuft synchron zur Bodenberührung, ertönt aus angeleuchteten roten Lautsprechern.

Langsam verändert sich die Körperhaltung der Akteure

Deutlich wird, dass es sehr viele Arten des Laufens gibt: locker, lässig, marschierend, mit und ohne Armeinsatz, auch rück- und seitwärts. Eine Stimme vom Band fragt: „Wer ist Schwede?“ – „Wer isst kein Schweinefleisch?“ – „Wer ist in Afrika geboren?“ – und vieles mehr. Niemand reagiert, alle laufen weiter. Unbeirrt. Doch in den Oberkörpern, in der Mimik schleicht sich erste Asynchronität ein.

Nach kurzen Lautsprecherdurchsagen verändert sich etwas, mal laufen die Schauspieler gebeugt, mit den Händen in den Taschen, die Schultern hochgezogen, mal ändern sie gleichzeitig ihre Haltung, mal in Reihenfolge. Es bleibt – der Takt.

Aufwendige Bühne und ungewöhnliche Produktion

„Um ein Teil einer Gruppe zu sein, möchten wir bei den anderen Menschen nicht unangenehm auffallen. Wie sehr sollen wir uns den entsprechenden Personen anpassen, um uns gut genug finden zu können? Und was, wenn wir das Risiko eingehen und unser Inneres vorstellen?“, diese und andere Fragen kommen auf.

Das aufwendige Bühnenbild – die Laufbänder sind Teil einer sich drehenden Scheibe – war auch der Grund dafür, dass es gleich zwei Vorstellungen von „Synchron“ gab, verriet Judith Stankovic vom Kinder- und Jugendtheater der Stadt Velbert: eine für die Öffentlichkeit am Sonntagabend, die von nur rund 40 Besuchern und Besucherinnen genutzt wurde, und eine für Schulen. Am Montagmorgen kamen 120 Schüler aus Velbert-Mitte von Haupt-, Real- und Gesamtschule.

Die Besucher sind hin- und hergerissen

Der Vorschlag und die Förderung für die für Velbert ungewöhnlichen Aufführungen kamen vom Kultursekretariat des Landes NRW in Gütersloh. Der Auftritt der Tuning People hinterließ bei einigen Besuchern Fragezeichen. Anderen brachte die Vorstellung vor allem Diskussionsgrundlagen. Vielleicht auch, weil sich die Performance an Jugendliche ab zwölf Jahren richtet.

Anja Sarau ließ das Erlebte noch auf sich wirken: „Interessant, ich habe versucht, mich reinzudenken.“Auch Ehemann Olaf Sarau ist positiv gestimmt: „Ich fand es vielschichtig. Für Velbert recht ungewöhnlich und mal was anderes: positiv, experimentell. Etwas, in das man sich hinein denken muss.“ Zusammen mit Tochter Frida, die es ebenfalls interessant und „sehr schön“ fand, konnten die drei den Abend noch zum Austausch nutzen.

Eine Nachbesprechung hätten sich einige gewünscht

Velbert Niederländische Produktion Das Stück „Synchron“ ist eine Produktion der niederländischen „Tuning People & hepaleis“. Dahinter verbergen sich die Künstler Charlotte Goesaert, Miroslav Kochanek und Wensley Piqué. Für die Choreografie zeichnet sich Karolien Verlinden verantwortlich, für Ton- und Bühnendesign Wannes Deneer und für die Kostüme Maartje Van Bourgognië. Fred Heuvinck ist der Foley Artist, derjenige, der bei Filmen jede Aktion und jede Bewegung mit dem dazu passenden Geräusch unterlegt.

Nach nur 60 Minuten war schon alles vorbei. „Im Grunde bedarf es eines Nachgesprächs“, befand ein Besucher. Das es laut Ankündigung auch hätte geben sollen. Doch auch ohne inhaltliche Unterstützung konnte „Synchron“ viele Anstöße zum Nachdenken mitgeben: „Ich kann leicht eine sozial unangenehme Stille erzeugen“, stand auf dem Bühnenrand projiziert zu lesen.

Zum Schluss wurden Gedankenfragmente vorgelesen, die Plätze gewechselt, gestohlen und geschlagen, der Gleichtakt ging verloren, Gewalt zog ein. Alle Darsteller liefen schneller, das Tempo wurde erhöht, akustisch noch mehr als auf dem Laufband. Und zum Schluss: die Akteure standen fast nackt, aller Hüllen und Phrasen, aller Ablenkung beraubt.