Velbert. Der Fahrer eines Kleinwagens fuhr in Velbert-Mitte auf einen Mercedes auf und machte sich aus dem Staub. Das war nicht sein einziges Vergehen.

Velbert: Unfallflucht mit gestohlenen Autokennzeichen

Gleich einen doppelten Grund zu Fahndung lieferte ein Autofahrer aus Duisburg der Velberter Polizei. Er beging Unfallflucht und war zudem mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs.

Eine 19-jährige Wülfratherin war am frühen Sonntagabend mit einem schwarzen PKW Mercedes GLC auf der Heiligenhauser Straße unterwegs. In Höhe des Hauses Nr. 2 musste sie bremsen. Dieses bemerkte der nachfolgende Fahrer eines orangefarbenen Kleinwagens offenbar zu spät. Er fuhr auf den Mercedes auf. Obwohl dabei allein am Mercedes ein geschätzter Karosserie- und Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand, raste der Unfallverursacher in Richtung Innenstadt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die unverletzt gebliebene Mercedes-Fahrerin merkte sich das Duisburger Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs und alarmierte die Polizei. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der gesuchte Wagen, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen orangefarbigen Renault Twingo handelte, aber nicht mehr angetroffen werden. Bei der Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug stellte sich aber heraus, dass die daran angebrachten Kennzeichen, DU-TC 549, bereits am 2. Dezember in Duisburg gestohlen gemeldet wurden. Doppelter Grund für die Polizei in Velbert, weiter nach dem unfallflüchtigen PKW und den gestohlenen Kennzeichen zu fahnden. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, entgegen.