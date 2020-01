Velbert. Hildener missachtete mit seinem BMW die Vorfahrt und prallte den Audi eines Velberters. Unfallverursacher hatte keinen gültigen Führerschein.

Velbert: Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Ein leicht verletzter Autofahrer und 16.000 Euro Sachschaden: Dies ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Velberter Innenstadt am späten Dienstagabend. Der Unfallverursacher hätte eigentlich kein Auto steuern dürfen, so die Velberter Polizei.

Ein 35-jähriger Mann aus Hilden fuhr mit einem schwarzen BMW 116 auf der Friedrichstraße Richtung Werdener Straße. Die Ampel an der Kreuzung Schlossstraße war in Nachtschaltung und deshalb außer Betrieb, die Schlossstraße hatte aber Vorfahrt. Der BMW-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 19-jährigen Velberters, der mit einem schwarzen Audi RS4 die Schloßstraße in Richtung Freidrich-Ebert-Straße befuhr. Es kam zur schweren Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Audi wurde von der Fahrbahn und gegen einen Ampelmast geschleudert wurde. Der 19-jährige Audi-Fahrer wurde nach eigenen Angaben nur leicht verletzt. Der 35-jährige BMW-Fahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Hildener Unfallfahrer kann sich nicht ausweisen

An den zwei Unfallwagen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 16.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde abgeschleppt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte sich der Unfallverursacher nicht ausweisen. Er führte weder persönliche Ausweispapiere, noch einen gültigen Führerschein mit. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 35-Jährigen bereits seit dem Januar 2019 ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht, der Führerschein bisher aber nicht abgegeben wurde und deshalb zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben ist.

Sein Führerscheindokument will der Hildener nach eigenen Angaben verloren haben. Gegen den Hildener wurde neben einer Unfallanzeige, mit den Tatbeständen der Vorfahrtsverletzung und fahrlässiger Körperverletzung, zusätzlich ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Jedes Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr wurde dem Beschuldigten von der Velberter Polizei bis auf weiteres ausdrücklich untersagt.