Velbert: Unfall mit Schwerverletzter und hohem Sachschaden

Velbert. Auf der Kreuzung Mettmanner/Deller Straße war die Ampel ausgefallen. Wuppertaler prallte in den Kleinwagen von 22-jähriger Velberterin

Bei einem Zusammenstoß auf der Kreuzung Mettmanner Straße/Deller Straße ist am Sonntagnachmittag ein 22-jährige Velberterin schwer verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Gegen 16:05 Uhr fuhr ein 57-jähriger Wuppertaler mit seinem Opel Vectra B die Mettmanner Straße in Richtung Wülfrath. In Höhe des Kreuzungsbereiches Mettmanner Straße/Deller Straße tastete er sich, nach eigenen Angaben, langsam in den Kreuzungsbereich ein, da die Ampelanlage ausgefallen war. Dennoch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem VW up einer 22-jährigen Velberterin, die auf der vorfahrtberechtigten Deller Straße in Richtung Heidestraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der VW up! auf den Gehweg und gegen eine Hauswand geschleudert. Die 22-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Weitere Berichte aus Velbert Lesen Sie hier.