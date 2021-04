Velbert: Unfall auf Kreuzung – zweimal Totalschaden

Velbert. Beide Autofahrer gaben an, bei grün zeigender Ampel in die Kreuzung gefahren zu sein. Die Velberter Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Im Kreuzungsbereich der Schmalenhofer Straße/ Nevigeser Straße sind am Montagmorgen (12. April) zwei Autos zusammengestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Gegen 7.45 Uhr war die 30-jährige Fahrerin eines weißen Seat Ibiza auf der Nevigeser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr von links kommend in der Kreuzung Schmalenhofer Straße/ Nevigeser Straße ein blauer Renault Trafic in die vordere linke Seite gefahren ist. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige Renault-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Unklare Sachlage

Sowohl die Seat-Fahrerin als auch der Renault-Fahrer gaben an, bei Grün in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein. Aufgrund unklaren Sachlage bezüglich der Ampelschaltung fragt die Polizei: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zur Ampelschaltung machen? Die Polizei in Velbert bittet um Hinweise unter 02051 946-6110.