Velbert: Unbekannter spannt Stolperdraht über Gehweg

Velbert. Anwohner entdeckt die gefährliche Falle am Thekbusch und alarmiert die Polizei. Die Beamten leiten ein Strafverfahren ein und suchen Zeugen.

Böse Falle: Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch (8. Juli) einen Draht über einen Gehweg an der Straße „Am Thekbusch“ gespannt. Glücklicherweise hatte ein Anwohner diese für Radfahrer - aber auch für Fußgänger - äußerst gefährliche „Falle“bemerkt und die Polizei gerufen. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21.15 Uhr entdeckte ein Anwohner auf Höhe der Einmündung „Am Stinder“ einen Draht, der auf etwa einem Meter Höhe quer über den Bürgersteig gespannt war. Dazu hatte ein bislang noch Unbekannter den Draht um den Pfosten eines Briefkastens und den Pfosten eines Straßenschildes derart festgewickelt, sodass der Draht äußerst stabil über eine Distanz von etwa drei bis vier Metern über den Gehweg gespannt war.

Polizei sucht Hinweise auf den Drahtspanner

Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei und passte auf, dass niemand in den Draht hineinfuhr oder -lief. Die Polizeibeamten entfernten den Draht und leiteten ein Strafverfahren gegen Unbekannt ein. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass der Draht gespannt wurde, um vorbeikommende Fußgänger oder Radfahrer zu Fall zu bringen. Konkrete Hinweise auf einen Verursacher liegen der Polizei aktuell noch nicht vor.

Daher fragt die Polizei:Wer hat an der Kreuzung „Am Thekbusch“ / „Am Stinder“ in der Vergangenheit verdächtige Beobachtungen gemacht oder weiß möglicherweise sogar, wer den Draht über den Gehweg gespannt hat? Gibt es möglicherweise noch andere Stellen im Velberter Stadtgebiet, an denen ein Draht über den Gehweg gespannt wurde? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 entgegen.