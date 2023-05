Velbert: Unbekannter raubt Senior Rolex-Uhr vom Arm

Velbert. Ein unbekannter Mann hat einem 75-jährigen Velberter auf einem Supermarktparkplatz die Armbanduhr geraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitag (19. Mai) eine wertvolle Uhr in Velbert geraubt. Dabei wurde ein 75-jähriger Velberter leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13 Uhr saß nach Polizeiangaben ein 75-jähriger Velberter in seinem gelben VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Friedrichstraße. Plötzlich näherte sich ein unbekannter Mann dem Auto. Der Velberter blieb zunächst im Auto sitzen und sprach mit dem Mann durch die heruntergelassene Fensterscheibe. Dann beugte sich der unbekannte Mann unvermittelt durch die Fensterscheibe in das Auto und riss dem 75-Jährigen eine Armbanduhr der Marke Rolex gewaltsam vom linken Arm. Hierbei wurde der Velberter leicht verletzt.

Der Täter flüchtete zu Fuß

Der unbekannte Täter flüchtete zu Fuß vom Tatort. Die Polizei konnte den Verdächtigen nicht mehr auffinden. Zu dem Täter liegt die folgende Beschreibung vor: schmale Statur, circa 1,80m groß, osteuropäischer Akzent, dunkle Mütze, dunkles Oberteil und dunkle Jeans.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Gesuchten machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

