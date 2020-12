Velbert: Unbekannter raubt junger Frau die Handtasche

Die Polizei sucht Zeugen für den Raub in Birth, bei dem das Opfer leicht verletzt wurde.

Velbert. Der Täter schlug der Velberterin ins Gesicht, so dass die 25-Jährige zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat einer jungen Velberterin (25) am Dienstagnachmittag (8. Dezember) auf der Von-Humboldt-Straße in Birth ihre Handtasche geraubt. Die junge Frau stürzte und wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Umhängetasche und Portemonnaie

Gegen 17.40 Uhr ging eine 25-jährige Velberterin über die Von-Humboldt-Straße. Zwischen der Bushaltestelle „Brehmsstraße“ und der Einmündung Brehmsstraße wurde sie plötzlich von einem Mann angegriffen. Nach eigenen Angaben wurde ihr ins Gesicht geschlagen, anschließend fiel sie zu Boden. Der Täter flüchtete mit der Handtasche in unbekannte Rich, eine Personenbeschreibung des Räubers liegt nicht vor. Bei der Tatbeute handelt es sich um eine circa 30 cm große, schwarze Umhängetasche in der sich ein beigefarbenes Portemonnaie mit persönlichen Gegenständen befand.

Strafverfahren eingeleitet

Die Polizei konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung weder die Tatbeute auffinden noch Hinweise auf den Tatverdächtigen erlangen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter oder dem Tatgeschehen machen können, sich mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zusetzen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.