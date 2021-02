Velbert: Unbekannter begrapscht zwei Frauen am Rosenhügel

Im Abstand von nur zwei Stunden wurden der Velberter Polizei zwei sexuelle Belästigungen gemeldet. Es gibt eine Beschreibung des Täters.

Gleich zwei Frauen sind am Donnerstag (11. Februar) im Bereich Rosenhügel von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Das berichtet die Velberter Polizei. Sowohl an der Werner-Buschmann-Straße als auch „Am Rosenhügel“ hatte ein Mann jeweils eine Frau in Scham verletzender Weise begrapscht. Aufgrund der nahezu identischen Täterbeschreibungen geht die Polizei derzeit von ein und demselben Täter aus.

Hinter zwei Altpapercontainern

Gegen 16 Uhr meldete sich eine Zeugin telefonisch bei der Polizei. Sie gab an, gerade an der Werner-Buschmann-Straße einen Mann beobachtet zu haben, der hinter zwei dort aufgestellten Altpapiercontainern sexuelle Handlungen an sich vornahm. Anschließend habe er eine zufällig vorbeigehende Passantin in Scham verletzender Weise begrapscht. Die Polizei leitete daraufhin umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, wobei jedoch weder ein Tatverdächtiger, noch die Geschädigte, ermittelt werden konnte.

Mann rannte davon

Wenig später wurde der Polizei dann erneut eine sexuelle Belästigung gemeldet. Eine 24-jährige Velberterin wollte gegen 18.30 Uhr gerade in ihr am „Am Rosenhügel“ geparktes Auto einsteigen, als ein Mann sie von hinten begrapschte. Anschließend rannte der Täter in Richtung Bahnhof und über die Florastraße davon.

So sah der Täter aus

Zu dem Täter liegt in beiden Fällen eine nahezu identische Beschreibung vor: männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, athletischer Körperbau, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Augen, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose. Der Mann trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet und fragt: Wer hat die Vorfälle mitbekommen oder weiß möglicherweise sogar, um wen es sich bei dem Täter handelt? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 entgegen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.