Velbert: Unbekannte „verzieren“ Wohnhaus mit Graffiti

Velbert. Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Velberter Oststraße ist von Unbekannten mit Graffiti besprüht worden. Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag ein Wohn- und Geschäftshaus an der Oststraße mit Graffiti besprüht. Dies teilt die Polizei mit. Neben dem Haupteingang prangt nun ein Schriftzug in silberner Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von mehreren hundert Euro. Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

