Kriminalität Velbert: Unbekannte überfallen 26-Jährigen in seiner Wohnung

Velbert. Unbekannte Täter sind in die Wohnung eines 26-Jährigen eingedrungen und haben ihn mit Pfefferspray verletzt. Teile der Wohnung wurden beschädigt.

In der Nacht zu Sonntag ist ein 26-jähriger Velberter in seiner Wohnung an der Heiligenhauser Straße überfallen worden. Die Polizei ermittelt.

Gegen 5.25 Uhr drangen zwei bisher unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung des 26-Jährigen an der Heiligenhauser Straße. Die Männer verletzten den jungen Mann mit Pfefferspray und beschädigten Gegenstände in der Wohnung. Nach eigenen Angaben bedrohten sie ihn des Weiteren mit einem Messer, entwendeten jedoch keinerlei Wertgegenstände.

Der 26-Jährige konnte fliehen

Nachdem der 26-Jährige vor den Angreifern aus seiner Wohnung fliehen konnte, informierte er die Polizei. Als die Beamten in der Wohnung eintrafen, waren die Verdächtigen bereits weg. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Raubdeliktes ein.

Zeugen gesucht

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen, zur Identität der Angreifer oder deren Fluchtmittel oder -richtung tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

