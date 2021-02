Unbekannte haben einen Zeitungsstapel in einem Mehrfamilienhaus angezündet. Die Polizei sucht Zeugen.

Brand Velbert: Unbekannte legen Feuer in Mehrfamilienhaus

Velbert. Ein Hausbewohner kann das Feuer selbstständig löschen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach weiteren Zeugen.

Unbekannte haben am Freitagabend (12. Februar) einen Zeitungsstapel im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses an der Von-Humboldt-Straße in Birth angezündet. Ein Nachbar konnte das Feuer löschen,so dass nur ein geringer Schaden entstand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Gegen 19.15 Uhr bemerkte eine Anwohnerin Brandgeruch aus dem Treppenhaus und informierte ihren Nachbarn. Dieser fand einen brennenden Zeitungsstapel im Eingangsbereich, den er aus dem Hausflur tragen und auf die Grünfläche vor dem Haus legen konnte. Hier löschte er den Brand selbstständig, während Anwohner die Feuerwehr informierten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten lediglich Rußablagerungen im Treppenhaus fest, gelöscht werden musste nicht mehr. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen. Weitere Berichte aus Velbert finden Sie hier.