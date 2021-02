Foto: Polizei Mecklenburg-Vorpommern / Polizei ME

Brand Velbert: Unbekannte legen Feuer in Altpapier-Container

Velbert. Feuerwehr konnte die Flammen im Behälter an der Panner Straße schnell löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Feuerwehr und Polizei sind am Montagabend (15. Februar) zum Brand eines Papiercontainers an der Panner Straße gerufen worden. Aufmerksame Zeugen hatten das Feuer auf einem Sammelplatz für Wertstoffcontainer in Höhe der Hausnummer 1 bemerkt und den Notruf gewählt.

Schnelles Eingreifen

Die Velberter Feuerwehr konnte das Feuer, das im Inneren des Metallcontainers brannte, sehr schnell löschen. Personen- oder größerer Sachschaden entstand durch das schnelle Eingreifen nicht. Der am Altpapierinhalt entstandene wirtschaftliche Schaden kann nicht genauer beziffert werden.

+++ Sie wollen über Nachrichten aus Velbert auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

Keine konkreten Hinweise

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde das Feuer im Container offenbar gelegt. Bisher liegen der Velberter Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Motiv und Verbleib des Täters oder der Täterin vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weiterepolizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, entgegen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.