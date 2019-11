In das Parkbad in Velbert sind Unbekannte in der Nacht zu Freitag eingestiegen.

Velbert. Unbekannte sind in der Nacht ins Velberter Parkbad eingebrochen. Gestohlen wurde wohl nichts, aber es entstand ein hoher Sachschaden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Velbert: Unbekannte brechen ins Parkbad ein

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag, 29. November, ins Parkbad in Velbert-Mitte eingebrochen. Der Einbruch wurde um 5.30 Uhr festgestellt. Bei der Tat wurden, so melden die Stadtwerke, Scheiben eingeschlagen und so ein hoher Sachschaden verursacht.

Bei der anschließenden Untersuchung wurde festgestellt, dass keine Gegenstände innerhalb des Schwimmbads entwendet worden sind. Im Parkbad Velbert-Mitte wurde bereits eine Notverglasung angebracht. „Wir haben das gesamte Bad einer Prüfung unterzogen und konnten bereits vor dem Mittag den Betrieb wieder aufnehmen“ so Frank Schuhmacher, Gesamtbetriebsleiter der Bäder der Stadtwerke Velbert. Hinweise auf die Täter gibt es allerdings noch nicht. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer: 02051/9466110 melden können.