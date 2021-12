Velbert: Unbekannte brechen in zwei Friseursalons ein

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in zwei Friseurgeschäfte in Velbert eingebrochen.

Velbert. Einbrecher sind wieder in Velbert unterwegs. Die Täter drangen in zwei Friseursalons ein und auch zwei Wohnungen in Birth wurden aufgebrochen.

Gleich in zwei Friseursalons sind in der Nacht zu Freitag (10. Dezember) unbekannte Täter eingebrochen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, drangen die Täter sowohl in die Geschäftsräume an der Kolpingstraße als auch an der Corbygasse in Velbert gewaltsam ein. In beiden Fällen zerschlugen sie eine Fensterscheibe und durchsuchten die Räume anschließend nach Wertgegenständen. Unerkannt flohen sie anschließend mitsamt ihrer Tatbeute. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte zunächst nicht näher verifiziert werden.

In zwei Wohnungen in Velbert eingestiegen

Ebenfalls am Freitag sind bislang unbekannte Täter zwischen 10 Uhr und 12 Uhr in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Von-Humboldt-Straße in Birth eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter die Wohnungseingangstüren auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise an die Polizei in Velbert 02051/946-6110.

