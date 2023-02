Der Langenberger Tunnel wird am Donnerstag, 23. Februar, für kurze Zeit gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten.

Straßenverkehr Velbert: Tunnel Langenberg am Donnerstag kurz gesperrt

Langenberg. Der Tunnel in Velbert-Langenberg wird am Donnerstag für drei Stunden gesperrt. Es gibt Umleitungen für die Buslinien.

Aufgrund von Reparaturarbeiten sperrt der Landesbetrieb Straßen.NRW den Tunnel in Velbert-Langenberg am Donnerstag, 23. Februar, von 10 bis 13 Uhr, vollständig. Während der Sperrung werden für die Buslinien 637 (Fahrtrichtung Wuppertal Barmen Bahnhof), 647 (Hattingen), OV6 und OV7 (beide Langenberg Bahnhof) Umleitungen erforderlich: Nach der Haltestelle „Historisches Bürgerhaus“ werden die Busse über die Hauptstraße zur Bedarfshaltestelle „Langenberg Markt“ geleitet. Von dort fahren sie weiter zur Haltestelle „Langenberg Bahnhof“. Die Haltestelle „Panner Straße“ entfällt daher in Fahrtrichtung des Langenbergers Bahnhofs für den Zeitraum der Tunnelsperrung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert