Velbert: Treppauf, treppab durch Langenberg

Selbst im Kino werden Langenbergs Treppen zu sehen sein: Im Juli 2023 fanden hier in der kleinen Gasse Dreharbeiten zum Film „Der Buchspazierer“ mit Christoph Maria Herbst statt. Die Kulisse ist natürlich längst wieder verschwunden.

Langenberg Vom Tal in die Hügel geht es in Velbert-Langenberg hauptsächlich motorisiert. Wer jedoch zu Fuß unterwegs ist, muss zahlreiche Treppen überwinden

Wer in Langenberg von A nach B kommen will, ist entweder motorisiert unterwegs - oder hat eine gute Kondition. Denn die Topografie ist eine Herausforderung, sofern der Weg nicht nur durchs Tal führt. Liegt das Zentrum rund um die beiden Bäche auf etwa 100 Metern Höhe, geht es zum Sender auf 244 Meter, auf den Frohnberg oder den Bökenbusch hinauf auf ganz ähnliche Höhen.

Um diese Höhenunterschiede zu bewältigen, gibt es entlang der Fußwege Treppen - und zwar jede Menge. Wer einmal die traditionelle Treppenwanderung des MTV Langenberg mitgemacht hat, kennt das. Auch wenn die Wanderung längst nicht alle Stiegen und Stufen beinhaltet.

So kam Langenberg zu seinen Treppen

Einer, der sich mit dem Thema spaßeshalber etwas intensiver befasst hat, ist Hans-Joachim Musall. Er hat sich auf den Weg gemacht und versucht, die mehr als 60 Treppen der abzulaufen. Dazu hat er einen kleinen Text verfasst, samt historischem Kontext: „Tausend Jahre mag es nun wohl sein, dass man hier die ersten Häuser baute“, zitiert er aus „Heimatkunde von Langenberg“ von Dr. Bernhard Schrader aus dem Jahr 1897.

Pedro Mata (von links), Daniset Marcano, Finn (6), Milan (6), Jörn Czymoch und Mohsen Shahnazian haben sich im Mai 2023 auf die Treppenwanderung des MTV Langenberg begeben. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Darin heißt es weiter: „Lange blieb Langenberg ein kleines Dorf. Es konnte sich nicht leicht ausdehnen, da der Berg bis dicht an den Bach geht. Die Häuser mussten zum großen Teil mit ihrer Südseite in den Berg hineingebaut werden. In manchen Häusern kann man aus dem zweiten Stock auf die dahinterliegende Straße gehen. Die Straßen musste man unter sich durch Treppen verbinden.“

„Treppen stellen keine Baukunst dar“

„Allerdings stellen die Langenberger Treppen auch keine Besonderheiten der Baukunst dar, sie sind nicht mehr als zur Überwindung von Höhenunterschieden aneinandergefügte Stufen“, führt der Langenberger weiter aus. „Sie sind einfach da.“ Dabei seien die Treppen für die Langenberger von lebenslanger Bedeutung: Die Mutter habe zur Geburt des Kindes vielleicht noch die Krankenhaustreppe überwinden müssen, zum Kindergarten und zur Schule an Frohn- oder Kuhstraße gehe es auch über Treppen und so weiter. „Ohne Treppensteigen ,läuft‘ in Langenberg gar nichts, allenfalls mit langen, zeitraubenden Umwegen“, schließt er die Einleitung.

Laura und Evgenija Miller bei der Treppenwanderung im Mai 2023: 1277 Stufen auf fünf Kilometern Wegstrecke haben die beiden dabei überwunden - längst nicht alle Treppen, die Langenberg zu bieten hat. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Dann geht es los, natürlich zu Fuß: Start ist im Südosten. Dort wird Langenberg und das Deilbachtal vom Bemberg begrenzt, von dem aus man einen guten Blick auf den Hordtberg und geradeaus über den Stadtkern hinweg auf den Vossnacken hat. Die vom Bemberg aus gesehen erste Langenberger Treppe - mit vier Stufen - liegt direkt am Deilbach, am Sportplatz Nizzatal, und stellt die Verbindung in Richtung Wewersbusch dar. Im Sommer 2022 ist die alte Holzbrücke durch eine Alukonstruktion ersetzt worden.

Treppen, Treppen - überall Treppen

Nur wenige Stufen verbinden ein Stück weiter in Richtung Altstadt den Fußweg mit dem Parkplatz unterhalb der Bücherei an der Donnerstraße. Gegenüber der Einfahrt zum Gymnasium wiederum verbindet eine Treppe den Dietrich-Bonhoeffer-Weg mit der Gartenheimstraße. Das war es erst einmal in diesem Bereich des Stadtbezirks.

Treppen gleichen in der Altstadt Höhenunterschiede aus - so wie hier links und rechts des Bürgerhauses. Foto: Hans Blossey / Velbert

Den neuen evangelischen Friedhof durchzieht bergan ebenfalls eine Treppe, gleich zwei führen von der Hohlstraße zum Unteren Eickeshagen. Wenige Schritte abwärts gelangt man nach links über ein paar Stufen hoch zur Sophienstraße. Und ganz unten am Anfang der Hohlstraße befindet sich die zweiteilige Treppe zum Wiemhof.

Viele Stufen durchziehen die Altstadt

In der gesamten Altstadt gleichen dann zahlreiche Treppen die Höhenunterschiede zwischen der Hauptstraße und den Nebenstraßen aus bzw. machen den Weg hinunter zur Kamperstraße oder hinauf in die Wohnviertel möglich. Hier gibt es auch eine der wenigen Treppen, die tatsächlich einen eigenen Namen trägt: Die Kuhstraße und die Hauptstraße sind über die „Herz-Treppe“ verbunden, benannt nach ihrem Erbauer Simon Herz.

Hat in ihrer Zeit als Volontärin bei der WAZ Velbert auch eine Treppenwanderung gemacht: Dominika Sagan, inzwischen Redakteurin bei der WAZ in Essen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Route folgt nun dem Hardenberger Bach und trifft bald auf die Krankenhaustreppe. „Sehr lang und reichlich steil“, beschreibt der Langenberger diese Stiege. Es folgt die Sonnentreppe von der Vogteier- zur Frohnstraße. „Benannt ist sie nach dem dort früher gelegenen Hotel Zur Sonne“.

Ein Stück weiter nach Nord-Osten ist eine weitere Grundschule über eine Treppe erreichbar: die Wilhelm-Ophüls-Schule. Über die letzte Treppe auf dieser Seite des Vossnackens, gelangt man vom Hotel „Deutsches Eck“ hoch zur Bergstraße.

Von Nierenhof zurück in die „City“

Fehlt noch ein letzter Streckenabschnitt - von Nierenhof zurück in die „City“. Dort, in Nierenhof, führt die erste Treppe jenseits des Tals von der Kohlenstraße hinauf zum dortigen Gebäude der „Max und Moritz“-Grundschule. Auch die Alte Poststraße ist über Stufen erreichbar - nur führt der Weg anschließend hinaus aus Langenberg.

Nicht alle Treppen in Langenberg sind noch intakt. Foto: H.-J. Musall / Frei

„Wir wenden uns daher wieder Richtung Langenberg“, sagt Hans-Joachim Musall. Auf halbem Weg dorthin, in Bonsfeld, gibt es rechts der Bonsfelder Straße nur eine Treppe. Diese führt von der Uferstraße hinauf zur Heeger Brücke. „Aber links der Bonsfelder Straße, im Neubaugebiet rund um die Hochhäuser der Looker Straße, finden sich dann doch noch mehrere Treppen“, berichtet der Langenberger, „bis hin zur Bahnhofstreppe, der letzten unseres Ausflugs.“

