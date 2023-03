Velbert: „Totentanz“ als fulminanter Konzert-Höhepunkt

Menachem Har-Zahav begeisterte unter dem Motto "3 Concerti – 1 Konzert" auch in Velbert die Zuhörerinnen und Zuhörer.

Velbert. Der israelisch-amerikanische Starpianist Menachem Har-Zahav begeisterte und überraschte die Zuhörer in der Apostelkirche in Velbert.

Es ist schon ein ungewöhnliches und ebenso bemerkenswertes Ereignis, wenn ein international agierender Starpianist nach Velbert kommt, um dort Liebhabern klassischer Musik einen unvergesslichen Konzertabend zu bieten und sich dabei unter dem Motto „3 Concerti – 1 Konzert“ als Anwalt großartiger Werke romantischer Musikliteratur zu empfehlen.

Mit seinem neuesten Programm gelang dem israelisch-amerikanischen Künstler Menachem Har-Zahav, der übrigens im Bergischen Land ansässig ist, nicht nur ein virtuos ausgerichteter musikalischer Kraftakt, sondern ebenso ein überzeugender Beweis für die unleugbare Tiefenwirkung von Musik, wenn sie dem Publikum nur von den richtigen Händen dargebracht wird.

Apostelkirche in Velbert ist bekannt für ihre etwas eigenwillige Akustik

Zu Gast war der Ausnahmekünstler in der Velberter Apostelkirche, einem für seine etwas eigenwillige Akustik gewöhnungsbedürftigen Raum, denkt man an den Nachhall, der sich dort bemerkbar macht. Ein Auftritt mit Orchesterbegleitung hätte sich da ohne weiteres eher angeboten, und die Werkauswahl hätte das auch nahegelegt, denn es handelte sich ausnahmslos um Kompositionen, welche für Klavier und Orchester angelegt sind.

Aber: Har-Zahav präsentierte sein gesamtes Programm in einer weitgehend von ihm selbst bearbeiteten Fassung, die in allen Fällen den Verzicht auf ein Orchester als nicht schmerzlich erscheinen ließ, hatte er doch die wesentlichen Züge der orchestralen Begleitung in den Bearbeitungen untergebracht. Nicht nur, aber allein schon deshalb durfte der Zuhörer häufig einen mehr als „gehaltvollen“ Klaviersatz erleben, nicht ohne manches Erstaunen.

Von Chopin über Gershwin zu Liszt

Drei gewichtigen Säulen gleich bildeten populäre Werke der Romantik – wahre Piano-Classics zudem – die Struktur des Abends: Chopins Klavierkonzert Nr. 1 e-moll op. 11; Gershwins „Rhapsodie in Blue“ sowie Liszts „Totentanz“. Das implizierte von vornherein ein gehöriges Maß an Virtuosität, die gerade im Werk Liszts stets in kompromissloser Weise daherkommt.

Gleichzeitig darf jetzt aber schon gesagt werden: den sprichwörtlichen „Klavierlöwen“ gab es dabei in keinster Weise zu feiern. Har-Zahav blieb der Meister, der die Entgrenzung zu zähmen verstand, stets kontrolliert agierte, der sich ebenso des Lyrischen annahm und auch ihm eine Stimme verlieh, nichts weniger also als ein meisterlicher Sachwalter genau kalkulierter Klangpsychologie, der Großes zu sagen hatte.

Chopin – vertraut und doch neu

Es begann mit Chopins 1. Klavierkonzert, dessen Originalfassung aufgrund einer unbedeutenden Orchesterbegleitung dem Solisten den allergrößten Teil des Geschehens überlässt – eine günstige Ausgangslage, die Har-Zahav mit seiner Version zu nutzen verstand. So entstand ein neuer Chopin und doch wieder ein vertrauter, denn nun konnte sich der Gehalt dieser Klaviermusik in ihrer reinsten Form entfalten.

Durch Reduktion auf lediglich ein Instrument schienen die Ideen des Komponisten aufs Schönste erfüllt zu sein, denn Chopin ging es letztlich um virtuose Eleganz, und die kam nun erst richtig zur Geltung. Sehr apart dann der langsame Satz, eingerichtet von dem russischen Komponisten M. Balakirew. Melodien verloren sich hier in unendlichen Klangkaskaden von verzaubernder Emotionalität; in auffallend mäßigem Tempo das Rondo-Finale.

Spielte wirklich nur ein Klavier in der Apostelkirche?

Nach der Pause Gershwins „Rhapsodie in Blue“, ein Meilenstein konzertanter Semi-Classics, Musik, welche bei diesem Künstler in guten Händen lag, weil er sie authentisch vermittelte. Spielte hier wirklich nur ein Klavier, oder waren es mehrere?

Mit Liszts „Totentanz“ in eigener Bearbeitung für Solo-Klavier setzte Har-Zahav einen fulminanten Höhepunkt. Das selten zu hörende Werk in seiner bisweilen makaber anmutenden Tonsprache über das gregorianische „Dies Irae“-Thema verlangt vom Interpreten aufgrund seiner überbordenden technischen Anforderungen die absolute Beherrschung pianistischer Grenzbereiche.

Ehrliche Bewunderung und reichlich Applaus für Menachem Har-Zahav in Velbert

Har-Zahav arbeitete sich durch eine bizarre, skurrile, ja schroffe Musik mit bewundernswerter Spieltechnik, stets kontrolliert im Zugriff wirkend. Allein schon die technische Mammutaufgabe hinterließ beim Publikum ehrliche Bewunderung. Reichlicher Applaus für einen unvergesslichen Konzertabend mit einer Zugabe von C. Tauschs „Tarantella“.

>>> Karriere von Menachem Har-Zahav begann früh

Menachem Har-Zahav begann Klavierunterricht in den USA im Alter von vier Jahren und gestaltete nach nur drei Monaten Unterricht den musikalischen Teil eines ganzen Gottesdienstes.

Sein erstes öffentliches Konzert hatte er mit sieben Jahren.

Im jungen Alter von 26 Jahren hatte er an der University of Arkansas-Pine Bluff bereits die Position des Assistant Professor of Music mit gleichzeitiger Leitung der Klavierfakultät inne.

Er studierte auch an der University of York bei dem bekannten Pianisten Charles Hopkins.

