Velbert: Tolle Leistungen bei der NTV-Vereinsmeisterschaft

Tolle Leistungen bekam das Publikum bei der Vereinsmeisterschaft des Nevigeser Turnvereins 1862 e.V. (NTV) zu sehen. Insgesamt zeigten 22 Turnerinnen und Turner bei der Vereinsmeisterschaft in der Sporthalle Tönisheider Straße ihr Können – natürlich unter Beachtung aller aktuellen Vorsichtsmaßnahmen und Corona-Bestimmungen, so heißt es in einer Mitteilung des Vereins. So viel sei vorweg genommen: Die Eltern und Familienangehörigen waren begeistert über das Ergebnis und staunten, was sich die jungen Sportlerinnen und Sportler trotz erheblicher Einschränkungen in den letzten Monaten erarbeitet haben.

Alle genossen die Wettkampf-Atmosphäre

Taylor Taylor Ristow war mit sechs Jahren der jüngste Teilnehmer. Foto: Ulrich Löhe NTV.

Aber pandemiebedingt gab es natürlich auch Übungsdefizite. Um dieser besonderen Situation gerecht zu werden, hatte das Trainer-Team in diesem Jahr ein wenig an den internen Regeln gefeilt. So durften alle Sportlerinnen und Sportler ausgewählte Elemente, die sie im Training noch nicht vollständig erlernt und perfektioniert hatten, in diesem Wettkampf mit unterstützender Hilfestellung an den Geräten turnen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Auch bei jenen Pflichtübungen, die sie nicht ganz allein absolvierten, überzeugten die jungen Turnerinnen und Turner. Und alle genossen das, was einen solchen Wettkampf nun einmal ausmacht, ganz egal unter welchen Umständen er ausgetragen wird: Da ist die Nervosität, die so manchen schon Tage zuvor kaum schlafen lässt, dann die mit Zuschauern gefüllte Turnhalle, mit ihrer besonderen, elektrisierenden Atmosphäre. „All das ist Wettkampf-Feeling vom Feinsten“, so beschreibt es NTV-Trainerin Janette Zimmermann: „Dies ist es, was wir unseren Turnerinnen und Turnern in keinem Fall vorenthalten wollten.“

Stolz über die Platzierungen

Und so schnitten die Teilnehmenden in den Altersklassen ab: In den Jahrgängen 2005 bis 2007 wurde Ana Maria Zilic Vereinsmeisterin, den zweiten Platz belegte Azra Süslü, den dritten Anna Pauwels. Bei den Jahrgängen 2008 bis 2010 heißt die neue Vereinsmeisterin Clara Hasse, den zweiten Platz errang Antonia Trepte, den dritten Platz belegte Juli G. Bei den Jahrgängen 2011 und 2012 sicherte sich Kimberly Ristow den Titel als Vereinsmeisterin, Zweite wurde Darina Genkel, Dritte Zeynep Bitirim. Jüngster Teilnehmer war der 6-jährige Taylor Ristow, Sohn von NTV-Trainerin Corina Ristow. Bedingt durch das sportliche Engagement seiner Mutter verbringt Taylor fast jede freie Minute in der Turnhalle. In diesem Jahr sah er zum ersten Mal beim Wettkampf nicht nur zu, sondern machte auch mit. Als Lohn für seine Anstrengungen erzielte der Sechsjährige den ersten Platz in seiner Altersgruppe. Das Trainer-Team bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern, ohne die ein solcher Nachmittag nicht möglich wäre.

