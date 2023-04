Velbert: Tönisheider Wochenmarkt mit Maibaum, Wein und Bowle

Eine Maibaum steht auch am Samstag auf dem Wochenmarkt in Velbert-Tönisheide.

Neviges. Auf dem Wochenmarkt in Velbert-Tönisheide geht es am Samstag besonders gesellig zu. Vereine bauen den Maibaum auf, es gibt Maibowle und mehr.

Ein Gläschen Wein trinken, am Maibaum Leute treffen, und einkaufen kann man nebenbei auch: Auf dem Wochenmarkt in Tönisheide geht es am Samstag, 29. Mai, auf dem Kirchplatz besonders gesellig zu. Außerdem wird das Angebot beim „Wochenmarkt-Special“ erweitert, wie die Stadt Velbert mitteilt. Am Stand von Gut Kuhlendahl gibt’s Spargel, Erdbeeren und Kartoffelbrot zu kaufen, bei Weinhändlerin Bettina Stellwag kann man sich manch feinen Tropfen schmecken lassen. Und für das richtige „Der Mai ist gekommen“-Gefühl sorgen die Tönisheider Vereine.

Die Vereine in Velbert-Tönisheide machen mit

Händler und Veranstalter des Wochenmarktes in Tönisheide – hier bei der Premiere am 1. April – freuen sich auf das „Wochenmarkt Special“ am Samstag, 29. April. Foto: Foto: Judith Michaelis / Funke Foto Services

„Wir bauen den Maibaum auf und schenken kostenlos Maibowle aus, außerdem gibt’s bei uns Kaffee und Kuchen“, sagt Wilbert Hager. Der Vorsitzende des Bürgerparkvereins und der Werbegemeinschaft Tönisheide wird den Baum auch schmücken. Außerdem machen am Samstag mit: Die Karnevalsgesellschaft Zylinderköpp, der Bürgerverein, die evangelische Kirche und der ambulante Pflegedienst „Domizil“, der am Kirchplatz ein Büro hat. Sollte das Wetter nicht mitspielen, kann an Stehtischen in zwei Zelten getöttert werden. Der Markt geht von 7 bis 13 Uhr, wie immer gibt’s darüber hinaus Obst- und Gemüsestände, dazu Fisch, Reibekuchen und Grillhähnchen. Gute Nachricht: Ab 1. Juli kommt auch ein Bäcker dazu.

