Velbert: Tönisheider hilft Kindern in Ecuador

Neviges/Aguas Frias. Frank Isfort aus Velbert-Tönisheide besuchte nach längerer Pause „seine“ Sonnenschule in Ecuador. Über das Hilfsprojekt hat er viel zu erzählen.

Die Freude auf allen Seiten war groß, als Frank Isfort nach mehr als einjähriger Pause wieder seine Sonnenschule in Aguas Frias im Nordwesten Ecuadors besuchen konnte. Der Tönisheider, der seit 2009 tatkräftig beim Aufbau der Schule hilft, ist froh, seinen Freunden in Deutschland endlich per Mail wieder gute Nachrichten aus Ecuador schicken zu können. „Da niemand wusste, wann ich genau ankam, war die Überraschung gelungen. Doch hier hat es überall Augen und es hat keine Minute gedauert bis die ersten Kinder auftauchten und mein Gepäck schleppen wollten“, schreibt der gelernte Werbefachmann und Vorsitzende des Vereins „San Andres Kinderhilfsprojekt“. In den Jahren 2005 bis 2008 reiste er immer wieder an die Küste Ecuadors, um sich ein Bild von der Armut der Menschen zu machen. Seit 2009 lebt er auch größtenteils hier, wenn es nicht zwingende Gründe für einen Aufenthalt in Deutschland gibt.

Hilfe bei den Hausaufgaben

Endlich wieder zusammen lernen: In der Hochphase der Pandemie war auch die Sonnenschule in Ecuador geschlossen, seit Monaten ist jett wieder ein regulärer Schulbetrieb möglich. Foto: Frank Isfort

Er freue sich, dass sich die Schule aus ohne ihn weiterentwickelt haben, nur die Mauer rund um die Schule, errichtet aus Schutz vor Dieben, sei nicht nach seinem Geschmack. „Doch wenn es angeblich nötig ist, muss ich mich damit abfinden. Leider ist es dadurch dunkler geworden und als erstes habe ich im Unterrichtsbereich weiße Fliesen verarbeitet, damit es heller und freundlicher aussieht.“ Studenten der Uni in Esmeralda, so freut sich Frank Isfort, kämen seit einiger Zeit und helfen den Kindern bei den Hausaufgaben, was gut klappe. Nur fühle sich leider niemand für das Unterrichtsmaterial zuständig.

Mafia breitet sich aus

Die Kinder und auch die Studentinnen und Studenten seien sehr engagiert und voller Tatendrang, doch eine der gemeinsamen Ideen ließe sich leider hier nicht verwirklichen. „Isabel wollte eine kleine Näherei einrichten, doch die Stromspannung reicht nicht aus für die Hochleistungsnähmaschinen. Doch sie gibt Kindern und Müttern Nähunterricht und so können die Mütter wenigstens Kleinigkeiten wie zum Beispiel Schuluniformen selber nähen.“ Die Sonnenschule habe jetzt auch Internet, was allerdings bei stärkerem Regen regelmäßig ausfalle. Was dem Tönisheider bei aller Wiedersehensfreude Sorgen bereitet: „Die Mafia breitet sich immer weiter aus und es gibt jetzt öfter auch in Gefängnissen Bandenkriege, teilweise mit hundert abgeschlachteten Toten. Auch auf den Straßen gibt es durch die Verteilungskämpfe mehrere Hinrichtungen.“

Kinder genossen die Weihnachtsfeiern

Trinkwasser ist knapp Die Sonnenschule, die der Verein „San Andres Kinderhilfsprojekt“ aufbaute, liegt in dem Tal Aguas Frías. Es gibt kaum Stromanschluss, sauberes Trinkwasser ist Mangelware. Der Verein finanziert 70 Kindern die Schulbildung. Außerdem wurde ein Junge-Mütterhaus errichtet sowie zwei Brunnen. Wer das Projekt unterstützen möchte: Weitere Informationen im Netz auf www.san-andres-ev.de

So schrecklich diese Entwicklung im Land sei, so sehr habe ihn die Begeisterung der Kinder zu Weihnachten gerührt. „Dieses Jahr sind die Kinder, was Weihnachtsfeiern angeht, richtig verwöhnt worden. Die Studenten der Universität Esmeraldas, die uns unterstützen, haben für die Kinder eine Feier gemacht, die Regierung in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft hat bei uns in der Sonnenschule eine Feier für Erwachsene aus Aguas Frías gegeben und unsere natürlich.“ In Ecuador, so erzählt der Tönisheider weiter in seiner Mail, fange jetzt die Regenzeit an. Was einen in Deutschland oft trübsinnig stimme, mache die Menschen im fernen Aguas Frias froh. Denn der Regen ist hier lebenswichtig. „Gestern war der erste Tag wo es den ganzen Tag kräftig geregnet hat und ich freue mich schon wenn es wieder grüner wird. Jetzt sieht es noch am vielen Stellen vertrocknet aus, doch so trocken wie vor fünf Jahren, als das Vieh kein Futter mehr fand und es Notschlachtungen gab, war es dieses Jahr nicht.“

Und noch etwas erfreut Frank Isfort: In Ecuador sei jetzt Mangozeit, an jeder Ecke gebe es die leckere und gesunde Frucht zu kaufen. Passenderweise nenne sich die Gegend wegen der vielen Mangobäume rund um die Sonnenschule auch Los Mangos. Er sei so froh, wieder in Aguas Frias zu sein, auch wenn vieles anstrengend sei. „Die Aufgabe in der Sonnenschule macht Spaß und das ist die Hauptsache.“

