Velbert: Termine für die fünfte Jahreszeit stehen fest

Kaum hat das Jahr begonnen und der Weihnachtstrubel ist vorbei, steht auch schon die Karnevalszeit vor der Tür. Der Festausschuss Velberter Karneval e.V. 1957 hat nun die Termine für die diesjährige Session bekanntgegeben. Alles beginnt bereits am morgigen 10. Januar mit der Fahrzeug-Übergabe an das Prinzenpaar. Sie findet im Autohaus von Gottfried Schultz statt, der das Prinzenauto in diesem Jahr sponsern wird. Weiter geht es nur einen Tag später mit dem ersten Velberter Jecken-Radeln. Es beginnt um 11.11 Uhr am Grünendahl unter der A44 und endet um 12.30 am Hixholzer Weg. Wieder nur einen Tag später steht die Entsendung der Prinzenpaare und aller Karnevalisten an, sie beginnt um 17.00 Uhr in der St.-Nikolaus-Kapelle.

Gut eine Woche nach Entsendung der Prinzenpaare steht am 18. Januar die Stehung im Bilo Kinder- und Jugendzentrum an. Richtig interessant wird es dann natürlich im Februar. Er wird direkt am 1. Februar mit dem elften Gardefestival im Emka-Sportzentrum eingeleitet, einen Tag später gibt es am selben Ort die Traditionssitzung, gefolgt von der Gießersitzung (6. Februar) und der Kostümsitzung (8. Februar).

Die Karnevalswoche Ende Februar wird dann zuerst mit dem Rathaussturm und der Damensitzung, beide am 20.Februar, eingeläutet, bevor am 21. Februar die Vertreter der Velberter Partnerstadt Corby empfangen werden. Am 22. Februar steigt im „Op de Eck“ eine große Ü21-Karnevalsparty, parallel läuft die große Prunksitzung. Am 23. Februar geht es dann früh weiter mit dem traditionellen Gießerfrühschoppen im Best Western Plus Hotel. Von da aus können sich Interessierte direkt auf den Weg nach Tönisheide machen, es geht zum Tulpensonntagszug. Am Tag darauf wartet der traditionelle Rosenmontagszug in Velbert-Mitte, abgerundet wird die Karnevalszeit dann am Dienstag, 25. Februar, von der Hoppeditzbeerdigung der KG Urgemütlich und der KG Grün-Weiß Langenhorst. Weitere Informationen sowie genaue Veranstaltungszeiten wird der Festausschuss noch über verschiedene Kanäle bekanntgeben.